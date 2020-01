Moncloa no es fia del Ministre Castells proposat per Colau

Castells és un dels acadèmics espanyols més citats del món en l'àmbit de les Ciències Socials. No obstant això, la seva figura s'ha associat darrerament a un perfil proper a l'independentisme català, i això preocupa a La Moncloa. Fa vint anys Castells va donar suport a el PSC, però després de la irrupció de Colau es va decantar pels Comuns, la marca catalana de Podem.





L'alcaldessa de Barcelona ha decidit enviar-li a Madrid per sobre de Joan Subirats, que també va estar entre els promotors dels Comuns. Les suspicàcies de Sánchez amb Castells té a veure amb que aquest pugui actuar de manera unilateral i aconsegueixi una major visibilitat del que s'esperava. Per als socialistes els dirigents de Podem han arribat a ser fins i tot "previsibles".





Castells, en canvi, que arriba com a independent, no ho és. Potser per aquesta raó, alguns arriben a qüestionar la seva figura a nivell personal i demanen activar una estratègia de control de el nou ministre.





Els Comuns destaquen que Castells ha de tenir un perfil propi i que es mantingui al marge tant de Sánchez com d'Esglésies per preservar la quota de poder dels Comuns.





"Que només tinguem a Castells d'independent demostra que més enllà de la cúpula no queda res", comenten de manera crítica alguns al partit morat. Esglésies aposta per incloure a l'Executiu a el gruix del seu Executiva i dels seus diputats, el que en certs sectors de el partit fora de la capital "demostra la desconnexió de Podem de la societat".





De moment preocupa més un perfil com Castells que altres ministres de Podem. És la demostració que "Colau ha jugat bé les seves cartes", reconeixen fins i tot en Podem Madrid.