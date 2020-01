"La trinxera infinita" triomfa als 25 Premis Forqué amb el guardó a Millor pel·lícula

'La trinxera infinita', dirigida per Jon Garaño, Aitor Arregi i Jose Mari Goenaga, ha estat la cinta guardonada a Millor pel·lícula en la 25 edició dels Premis Forqué, que s'han lliurat aquest dissabte a Madrid i que estan organitzats per l'Entitat de Gestió de Drets dels Productors Audiovisuals (EGEDA).

















La pel·lícula, una producció vascoandaluza protagonitzada per Antonio de la Torre i Belén Costa, narra a través d'una història fictícia les experiències dels anomenats talps: homes que van viure amagats a casa seva diversos anys des de la Guerra Civil, davant el temor de ser capturats .





D'altra banda, el guardó a la Millor interpretació masculina ha estat per a Antonio Banderas, per 'Dolor i glòria', que no ha pogut estar a la gala i que ha va recollir en el seu lloc Agustín Almodóvar. Tal com ha assenyalat el guardonat a través de les paraules del productor, el que més li agrada a la vida és "estar davant d'una càmera o sobre un escenari", on aquest dissabte tenia una "cita ineludible" a Màlaga per la qual cosa no ha pogut recollir el premi.





Per la seva banda, Marta Nieto ha recollit el guardó a la Millor interpretació femenina per la pel·lícula 'Mare', de Rodrigo Sorogoyen, que dóna continuïtat al curtmetratge homònim que va ser nominat als Oscar en 2019. Després de recollir el premi, Nieto ha destacat la "sensibilitat especial" de 'Mare', "sense vocació comercial" i que ha requerit d'uns productors "molt valents".





ARA MALIKIAN: "LA VIDA ÉS UN DRET"





El guardó a Millor llargmetratge documental ha estat per a 'Ara Malikian: una vida entre les cordes', de Nata Moreno, qui ha agraït a el músic per regalar la seva "història". "Tant de bo cap immigrant del món necessiti un violí per salvar la vida. La vida és un dret, cap frontera ha de impedir-ho", ha destacat per la seva banda el músic, en relació a la seva història personal, que es plasma en aquesta cinta.





Antonio Resines i Loles León han estat els encarregats de lliurar el premi a el Millor curtmetratge, que ha estat per a 'El nedador', de Pablo Barce.





Per la seva banda, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, i el premi Goya a la millor actor revelació per 'Campions', Jesús Vidal, han lliurat el guardó al Cinema i educació en Valors, que ha estat per a 'Disset', de Daniel Sánchez Arévalo. La cinta, rodada a Cantàbria, és un "road movie" que narra el viatge emocional de dos germans.





El productor de la cinta, José Antonio Vélez, ha destacat que el suport Netflix ha estat "decisiu" perquè la pel·lícula pogués fer-se, mentre que el seu director ha dedicat aquest guardó a "els nens i gent jove, i als que estan per venir" , que s'espera que estiguin en el cinema "educació i valors".





L'actriu Cecilia Suárez i el director Manolo Caro han lliurat el Premi a millor pel·lícula llatinoamericana, que ha rebut l'equip de l'argentina 'L'odissea dels gils', dirigida per Sebastián Borensztein i protagonitzada, entre d'altres, per Ricardo i Xinès Darín. La cinta està basada en la novel·la 'La nit de la Usina' (2016), d'Eduardo Sacheri.





A més, durant aquesta gala s'ha lliurat un premi a la pel·lícula més valorada de les guardonades en aquests 25 anys pels socis d'Egeda, de la qual formen part més de 3.000 productors, que ha estat per a 'El laberint del fauno' (2006 ), dirigida per Guillermo de el Toro.





GONZALO SUÁREZ: MEDALLA D'HONOR





El president d'Egeda, Enrique Cerezo, ha fet lliurament de la Medalla d'Or al cineasta i escriptor Gonzalo Suárez, de qui ha destacat la seva "talent innovador" i el seu cinema, "reconegut" al Festival de Cannes, Chicago, París o Sant Sebatián, on va rebre la Concha de Plata.





Suárez ha dedicat aquest premi al seu germà Carles, que va compartir un "alt percentatge" de les seves pel·lícules, segons ha destacat. "El cinema no m'ha donat dolors sinó tot el contrari. No esperava que productors es recordessin de mi, jo sí que m'he acordat d'ells", ha broemado Suárez, que considera la professió "dura" i "arreisgada".





Així mateix, Cerezo també ha destacat la tasca de la Comissió de Cultura de Congrés dels Diputats, especialment per la reforma de la Llei de Propietat Intel·lectual, de manera que també els ha fet entrega d'un guardó, que han rebut els portaveus dels partits en aquesta comissió: Marta Rivera (Cs), Emilio de el Riu (PP), Xavier Eritja (ERC), José Andrés Torres Mora (PSOE) i Eduardo Maura (Podem).





La cerimònia, que ha estat conduïda per Santiago Segura i Elena Sánchez, ha comptat amb les actuacions musicals de Los Secretos, Antonio José, Ángela Carrasco i Paco Arrojo, César Brandon i Ana Mena, i en ella s'han recordat a més dels millors moments cinematogràfics dels cinc lustres d'aquests premis.





La parella de presentadors han protagonitzat diversos moments d'humor, entre els quals destaca la menció de Segura a el nou Govern. "Hem reservat una fila sencera per als vicepresidents", ha fet broma.