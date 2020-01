Els cervells de nadons i adults es sincronitzen i influeixen mútuament quan juguen

Un equip d'investigadors de la Universitat de Princeton (Estats Units) ha dut a terme el primer estudi sobre com interactuen els cervells dels nadons i els adults quan juguen, i han trobat similituds en la seva activitat neuronal. En altres paraules, es podria dir que són a la 'mateixa longitud d'ona', experimentant una activitat similar en les mateixes regions del cervell.





















"Mentre es comuniquen, l'adult i el nen semblen formar un circuit de retroalimentació. És a dir, el cervell de l'adult sembla predir quan somriuran els nadons, els cervells dels nadons anticipen quan l'adult farà servir un llenguatge més adaptat a ell, i tots dos cervells rastregen el contacte visual i l'atenció a les joguines. Així que, quan un nadó i un adult juguen junts, els seus cervells s'influeixen mútuament de forma dinàmica ", explica Elise Piazza, la principal autora d'aquest treball, que s'ha publicat en la revista científica 'Psychological Science'.





Investigacions anteriors han mostrat que els cervells dels adults es sincronitzen quan veuen junts pel·lícules i escolten històries, però se sap poc sobre com es desenvolupa aquesta 'sincronització neuronal en els primers anys de vida. Estudiar la comunicació cara a cara a la vida real entre nadons i adults és bastant difícil. La majoria d'estudis similars fins ara implicaven escanejar els cervells dels adults amb imatges per ressonància magnètica funcional (IRMf) en sessions separades.





Però per estudiar la comunicació en temps real, els investigadors necessitaven crear un mètode més accessible per als nens. Per això, els investigadors van desenvolupar un nou sistema de neuroimatge cerebral dual que fa servir espectroscòpia funcional d'infraroig proper (fNIRS), que és "altament segur" i registra la oxigenació a la sang com un substitut de l'activitat neural.





Aquesta eina va permetre als investigadors registrar la coordinació neuronal entre els nadons i un adult mentre jugaven amb joguines, cantaven cançons i llegien un llibre. Un mateix adult va interactuar amb 18 nadons entre els 9 i els 15 mesos que van participar en la investigació.





L'experiment tenia dues parts. En una, l'adult va passar cinc minuts interactuant directament amb un nen, jugant amb joguines, cantant cançons infantils o llegint, mentre el nen s'asseia a la falda dels seus pares. En l'altra, l'adult de l'experiment li va explicar un conte a un altre adult mentre el nen jugava tranquil·lament amb el seu pare o mare.

El dispositiu va recollir dades de 57 canals de cervell que se sap que estan involucrats en la predicció, el processament del llenguatge i la comprensió de les perspectives d'altres persones.





Quan van observar les dades, els investigadors van trobar que durant les sessions cara a cara, els cervells dels nadons estaven sincronitzats amb el cervell de l'adult en diverses àrees que se sap que estan involucrades en la comprensió. Segons els científics, aquesta interacció "potser podria ajudar els nens a descodificar el significat general d'una història o analitzar els motius de l'adult que els llegeix".





Quan l'adult i el nen s'allunyaven l'un a l'altre i es relacionaven amb altres persones, la sincronització entre ells desapareixia. Això encaixava amb les expectatives dels investigadors, però les dades "van revelar altres sorpreses". Per exemple, la major sincronització va ocórrer en l'escorça prefrontal, que està involucrada en l'aprenentatge, la planificació i el funcionament executiu, i que anteriorment es pensava que estava bastant subdesenvolupada durant la infància.





"També ens va sorprendre trobar que el cervell infantil sovint 'guiava' a el cervell adult per uns segons, la qual cosa suggereix que els nadons no només reben informació de forma passiva, sinó que poden guiar els adults cap el següent en el que es van centrarem: què joguina recollir, quines paraules dir ", explica un altre dels responsables de la feina, Lew-Williams.