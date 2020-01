El nou tram d'AVE Vandellòs-Tarragona es posa en servei aquest dilluns

Traçat 'clau' de l'Corredor Mediterrani que ha suposat una inversió de 700 milions

Adif posa en servei aquest dilluns, 13 de gener, el tram d'AVE entre Vandellòs i Tarragona, un traçat de 64 quilòmetres de longitud, que ha suposat una inversió de 700 milions d'euros i que és considerat 'clau' al Corredor Mediterrani.





Aquest tram permetrà connectar aquest Corredor Mediterrani amb la línia AVE Madrid-Barcelona-frontera francesa a través de l'estació de Camp de Tarragona i, a més, retallar en una mitja hora els temps de viatge en tren entre Barcelona i València.





La seva posada en marxa tindrà lloc sense la celebració de cap tipus d'acte oficial, ja que coincideix amb la jornada en què prendran possessió de l'càrrec dels ministres de el nou Govern.

La nova variant ferroviària Vandellòs-Tarragona és el primer dels nous trams de ferrocarril d'Alta Velocitat que previsiblement es posaran en servei al llarg d'aquest exercici juntament amb, entre altres, els programats en les línies AVE cap a Galícia i Múrcia, i la connexió subterrània entre les estacions madrilenyes de Chamartín i Atocha.





Amb la posada en servei d'aquests nous 64 quilòmetres d'AVE, la xarxa d'Alta Velocitat espanyola reforça la seva posició com la segona més gran de l'món després de la xinesa i la de major longitud d'Europa.





Aquesta xarxa preveu sumar un total d'uns 300 nous quilòmetres aquest any gràcies a les connexions que s'esperen estrenar al llarg de l'exercici, un nou 'estirada' de l'Alta Velocitat espanyola que coincidirà amb la seva obertura a l'entrada de nous operadors que trencaran el monopoli de Renfe i competiran amb aquesta empresa a partir de l'desembre de 2020.





En el cas de l'tram entre Vandellòs i Tarragona, s'estrenarà després dels últims treballs realitzats per Adif durant aquest cap de setmana, entre les 19.00 hores de divendres i les 6.00 hores d'aquest mateix dilluns.





Aquestes actuacions han consistit en tancar l'enllaç de la nova variant amb les vies generals existents en una longitud aproximada de tres quilòmetres, duplicant la via en aquest tram fins a enllaçar amb les dues vies generals de l'trajecte ja finalitzades, segons va detallar Adif.





Davant la "complexitat" dels treballs, Adif va programar una interrupció de l'trànsit i va establir un pla alternatiu de transports per garantir la mobilitat dels viatgers en aquesta zona.





VELOCITAT DE 80 KM / H LA PRIMERA SETMANA



No obstant això, els treballs d'Adif al tram continuaran durant la setmana posterior a la seva posada en servei, amb la realització de noves "operacions tècniques", si bé es duran a terme en horari nocturn.





Així mateix, la companyia pública recorda que el traçat arrenca amb una limitació temporal de velocitat, de manera que els trens no podran circular a més de 80 quilòmetres per hora a la primera setmana, "tal com és preceptiu per a les posades en servei de noves infraestructures ".





No obstant això, està previst que els trens puguin ja aconseguir la velocitat màxima de 200 quilòmetres per hora a partir de dilluns 20 de gener, una vegada que durant el cap de setmana de l'17 a l'19 es ausculte la via amb trens laboratori.