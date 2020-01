Els 22 ministeris en els quals ha articulat el seu govern Pedro Sánchez comptaran en total amb 30 secretaries d'Estat, òrgans superiors dels que disposaran totes les carteres a excepció de les de Sanitat, Consum, Universitats, Cultura i Agricultura, segons el Reial Decret 2/2020, de 12 de gener, que reestructura els departaments ministerials i defineix les seves funcions.





La norma, publicada aquest dilluns al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), estableix les adscripcions del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), que dependrà del Ministeri de Defensa; el Consell Superior d'Esports, vinculat a Cultura i Esport i la Secretaria d'Estat de Comunicació, que formarà part de Presidència encara que funcionalment, dependrà de la ministra Portaveu.





El BOE ha publicat també els reials decrets amb els nomenaments dels quatre vicepresidents (Carmen Calvo, Iglesias, Nadia Calviño i Teresa Ribera); els ministres i el que determina que la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, assumeix les funcions de portaveu de l'executiu.





Segons estableix, el Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica que portarà Carmen Calvo, s'encarregarà de "la proposta i execució de la política de Govern en els assumptes de rellevància constitucional, la preparació, desenvolupament i seguiment del programa legislatiu i la proposta i execució de la política de Govern en matèria de memòria històrica i democràtica, així com de l'exercici del dret a la llibertat religiosa".





Calvo, que perd Igualtat però ha assumit Memòria Democràtica en aquest nou Govern, comptarà per això amb la Secretaria d'Estat de Relacions amb les Corts i amb la Secretaria d'Estat de Memòria Democràtica.









IGLESIAS S'ENCARREGARÀ DE LES POLÍTIQUES SOCIALS





Pel que fa al Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 que dirigirà Pablo Iglesias, les seves funcions seran "la proposta i execució de la política de Govern en matèria de benestar social, de família, de protecció del menor, de cohesió i d'atenció a les persones dependents o amb discapacitat, de joventut, així com de protecció dels animals".





A més, al líder de Podem li correspon "la proposta i execució de la política de Govern en matèria d'impuls per a la implementació de l'Agenda 2030 de l'Organització de les Nacions Unides". Per a això, disposarà de la Secretaria d'Estat de Drets Socials i la Secretaria d'Estat per a l'Agenda 2030.





En el mateix, s'estableixen les funcions d'una altra de les vicepresidentes, Nadia Calviño, a qui correspon "la proposta i execució de la política de Govern en matèria econòmica i de reformes per a la millora de la competitivitat, les telecomunicacions i la societat de la informació".





CALVIÑO DISPOSARÀ DE TRES SECRETARIES D'ESTAT





Així mateix, la titular d'Afers Econòmics i Transformació Digital haurà d'afrontar la transformació digital i el desenvolupament i foment de la intel·ligència artificial. Per a això, tindrà a la seva disposició la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa, la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals.





La quarta vicepresidenta, Teresa Ribera, es farà càrrec de "la proposta i execució de la política de Govern en matèria climàtica, d'energia i medi ambient per a la transició a un model productiu i social més ecològic, així com l'elaboració i el desenvolupament de la política de Govern davant el repte demogràfic i el despoblament territorial".





Al capdavant del Ministeri de Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Ribera afrontarà "la lluita contra la despoblació, així com l'elaboració i el desenvolupament de l'estratègia nacional davant el repte demogràfic". Per a això, disposarà de la Secretaria d'Estat d'Estat d'Energia i la Secretaria d'Estat de Medi Ambient.





EXTERIORS, EL MINISTERI AMB MÉS SECRETARIES D'ESTAT





Pel que fa al Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació que dirigirà la jurista Arancha González Laya, comptarà amb el major nombre de Secretaries d'Estat: la Secretaria d'Estat d'Afers Exteriors, la Secretaria d'Estat per a la Unió Europea, la Secretaria de estat de Cooperació Internacional i per a Iberoamèrica i el Carib i la Secretaria d'Estat d'Espanya Global.





Hisenda, a càrrec de María Jesús Montero --que ha assumit a més el càrrec de portaveu del Govern espanyol--, s'articularà a la Secretaria d'Estat d'Hisenda i la de Pressupostos i Despeses, i segons aquest Reial decret haurà d'encarregar-se de la "execució de la política de Govern en matèria d'hisenda pública, de pressupostos i de despeses "a més de" realitzar les modificacions pressupostàries necessàries "per donar cabuda a les noves carteres.





En un dels ministeris reformulats, el d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá s'haurà d'encarregar de la Seguretat Social i classes passives, així com l'elaboració i el desenvolupament de la política de Govern en matèria d'estrangeria, immigració i emigració i de polítiques d'inclusió. Per a això, comptarà amb la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social i Pensions i amb la Secretaria d'Estat de Migracions.





El nou ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, assumirà les relacions amb el Consell General de Poder Judicial i amb el Ministeri Fiscal a través del fiscal general de l'Estat a més de la cooperació jurídica internacional. Així, comptarà amb la Secretaria d'Estat de Justícia.





Margarita Robles, que continua al capdavant del Ministeri de Defensa, assumeix l'execució de les directrius generals de Govern en política de defensa. El seu departament comptarà amb la Secretaria d'Estat de Defensa i, a més, al mateix Ministeri segueix adscrit el Centre Nacional d'Intel·ligència.





Al Ministeri de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska s'encarregarà de la seguretat ciutadana, el trànsit, la seguretat viària i l'exercici del comandament de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat. Per a això, disposarà de la Secretaria d'Estat de Seguretat.





QUATRE MINISTERIS SENSE ÒRGANS SUPERIORS





El nou departament de Foment, denominat ara Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, s'encarregarà sota el comandament de José Luis Ábalos de l'execució de les polítiques en matèria d'infraestructures, de transport i d'habitatge i qualitat de l'edificació.





Al capdavant d'Igualtat, Irene Montero haurà d'assumir les polítiques dirigides a "fer real i efectiva la igualtat entre dones i homes i l'eradicació de tota forma de discriminació". Per a tal fi, la dirigent d'Podem comptarà amb la Secretaria d'Estat d'Igualtat i per a la Violència de Gènere.





Com a nova titular de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz afrontarà la política de Govern en matèria d'ocupació, economia social i responsabilitat social de les empreses, comptant per a això amb la Secretaria d'Estat d'Ocupació i Economia Social.





Una altra de les ministres que repeteixen, Isabel Celáa, continuarà assumint l'execució de la política en matèria educativa i de formació professional de sistema educatiu i per a l'ocupació en el Ministeri d'Educació i Formació Professional. Disposarà de la Secretaria d'Estat d'Educació.





Finalment, el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, en el qual continua Reyes Maroto, comptarà amb la Secretaria d'Estat de Comerç i amb la Secretaria d'Estat de Turisme.





No comptaran en aquest nou Govern amb Secretaries d'Estat les carteres de Sanitat, Consum, Universitats, Cultura i Agricultura, segons el publicat al BOE.