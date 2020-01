Luis Suárez estarà quatre mesos de baixa després d'operar-se d'una lesió del genoll

El davanter del FC Barcelona Luis Suárez estarà uns quatre mesos de baixa després de ser intervingut d'una lesió al menisco extern del genoll dret, ha confirmat aquest diumenge el club blaugrana.





"El jugador del primer equip Luis Suárez ha estat intervingut, mitjançant una artroscòpia, aquest diumenge pel doctor Ramon Cugat per resoldre una lesió al menisco extern del genoll dret amb una sutura. El temps aproximat de baixa és de quatre mesos", anuncia l'entitat catalana a través d'un comunicat.









Aquesta temporada, l'uruguaià ha participat en un total de 23 partits, en els quals ha fet 14 gols, 11 d'ells a La Lliga Santander i tres a la Lliga de Campions. A més, és el màxim assistent de la competició domèstica amb un total de set assistències de gol.





Així, Ernesto Valverde haurà d'afrontar un enorme contratemps per a l'equip, en plena lluita per La Lliga Santander, la Lliga de Campions i a punt de començar la seva participació a la Copa del Rei. Suárez, titular habitual, no estarà disponible fins a la recta final del curs.





D'aquesta manera, l'argentí Leo Messi i el francès Antoine Griezmann reforçaran la seva responsabilitat en atac, on els podria acompanyar Ansu Fati o Carles Pérez. A més, el francès Ousmane Dembélé també està lesionat.