Un estudi alerta que el 41% dels nens ingressats per asma són fumadors passius

El 41 per cent dels nens ingressats per crisis asmàtiques eren fumadors passius i presentaven una major gravetat de les crisis d'asma, segons un estudi realitzat a l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid les dades del qual s'exposen a la carta científica 'Impacte de l'tabaquisme passiu en la funció pulmonar i gravetat de l'asma en la població pediàtrica ', publicada a' Arxius de Broncopneumologia ', la revista de la Societat Espanyola de Pneumologia pediàtrica (SENP).





I és que, segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), el 40 per cent dels nens estan exposats a l'tabaquisme passiu en l'àmbit domèstic, mentre que la prevalença de l'asma infantil a Espanya s'ha xifrat en un 10 per cent.





"Asma i tabaquisme passiu són un mal binomi, ja que els nens asmàtics pateixen d'hiperreactivitat bronquial i, són més vulnerables a contaminants ambientals, com el fum de tabac, que augmenta la inflamació de la via aèria, la secreció bronquial i la limitació de l' flux aeri ", ha dit el coordinador d'l'Àrea de Pneumologia Pediàtrica de SEPAR, Antonio Moreno.









Diversos estudis han demostrat que hi ha diferents paràmetres de la funció pulmonar que s'alteren i que les crisis asmàtiques són de major gravetat. Fins ara se sabia que els nounats de mares fumadores tenen la funció pulmonar més disminuïda respecte als de mares no fumadores i que, durant el desenvolupament, els nens exposats a el tabaquisme passiu també pateixen una alteració de la seva capacitat pulmonar i en ells fins i tot és més freqüent el desenvolupament d'asma.





En aquest sentit, al nou treball s'han analitzat les dades d'una mostra de 365 nens, d'entre 4 i 16 anys, que en algun moment entre els anys 2011 i 2015 van precisar un ingrés per una crisi asmàtica a l'Hospital Gregorio Marañón, de Madrid.





La mitjana d'edat dels pacients pediàtrics inclosos va ser de 5 anys i la de durada de l'ingrés de 4 dies i, d'aquests, el 63 per cent de eren nens, el 45 per cent tenien un diagnòstic previ d'asma i en el 65 per cent coexistia un diagnòstic d'atòpia.





D'aquesta manera, els investigadors van comprovar que el 41 per cent dels nens asmàtics eren fumadors passius, dels quals el 6 per cent de mare fumadora, 14 per cent de pare, el 19 per cent de tots dos i el dos per cent d'altres familiars fumadors.





MÉS GRAVETAT QUAN EL PARE ÉS EL FUMADOR





A més, els experts van observar que els nens exposats a el tabaquisme passiu tenien una menor saturació d'oxigen en el moment de l'ingrés, una major puntuació en l'escala de gravetat de les crisis asmàtiques, pitjors paràmetres de la funció pulmonar i havien hagut de realitzar més visites a urgència durant els mesos previs. Les crisis asmàtiques eren més greus quan el pare era fumador, respecte a la mare.





"Encara que en la literatura mèdica s'ha insistit més en el paper matern, en el cas d'aquest nou estudi les crisis asmàtiques semblaven ser més greus quan era el pare el fumador, el que podria estar relacionat amb factors diferencials entre progenitors, com la quantitat de tabac fumat o el tipus de tabac. a més, altres estudis anteriors han posat de manifest que hi ha una major afectació en la funció pulmonar amb major quantitat de cigarrets fumats pels pares ", ha recordat el doctor Bru.





TABAQUISME INDIRECTE, FACTOR AGREUJANT INDEPENDENT





La nova investigació també ha revelat que, encara que en els pacients estudiats incideixen altres potencials factors de risc com l'edat, el gènere, les mascotes o l'estat nutricional, el tabaquisme passiu és un factor de risc independent en l'alteració de la funció pulmonar de l' asma i l'atòpia al costat de el tabaquisme passiu ho són en la gravetat de les crisis.





"El tabaquisme indirecte és un factor de risc evitable, una de les principals causes d'agreujament de l'asma i el principal determinant ambiental de disminució de la funció pulmonar, i el 41 per cent dels nens de la nostra mostra eren fumadors passius, una proporció concordant a estudis previs, molt alta tot i tractar-se de pacients asmàtics ", han assenyalat els autors de l'estudi.





Per tot això, des SEPAR s'ha insistit en la necessitat de dur a terme mesures preventives per evitar el tabaquisme en el medi familiar amb l'objectiu de protegir la salut respiratòria dels nens.