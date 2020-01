​Una nena de tres anys mor de fam mentre la seva mare es va anar una setmana de marxa

Una dona ha admès haver deixat la seva filla de tres anys sola a casa, sense aigua i gairebé sense menjar, durant una setmana per anar-se'n de gresca. La nena va ser trobada morta per la seva àvia.





Maria Plenkina, de 21 anys, va abandonar la seva filla durant una setmana per anar-se'n de festa en festa amb els amics.





La nena, que va tractar de menjar detergent en pols de la rentadora -tanta fam teníem va ser trobada morta en una habitació freda d'un apartament ple d'escombraries a Kirov, Rússia.









Abans de sortir de casa per a una setmana de boges nits d'alcohol, la dona va tancar l'apartament i va tallar l'aigua. Va dir que va deixar salsitxes, iogurts i pollastre per a la nena, que va ser trobada sense roba, amb signes de desnutrició. Els investigadors diuen que la nena va morir de fam.





La investigació criminal, que va considerar el crim "un homicidi d'extrema violència", va demostrar que Pelinka deixar a la seva filla sola el 13 de febrer de 2019 i no va tornar a casa fins al dia 20, quan la nena va ser trobada sense vida per la seva àvia, que va anar a visitar-la, per al tercer aniversari de la nena.









"Em va enganyar. Sempre em deia que tot anava bé", va dir l'àvia de la nena, Irina Plyonkina. "Si hagués sabut que alguna cosa anava malament, hauria vingut a buscar a la meva néta", va afegir la dona de 47 anys.





"Aparentment, no conec a la meva filla en absolut", va dir Irina. "Mai vaig pensar que Maria pogués fer una cosa així".





Els investigadors semblen pensar de manera diferent i diuen que la dona va mostrar gran fredor quan va ser arrestada. "La mare de la nena va dir que va tancar la porta de l'apartament deliberadament i va sortir de la casa", va dir un portaveu del comitè d'investigació, per anar a una festa amb amics.