Així queden els quarts de final de la Copa del Rei de bàsquet

Barça-València Basket, Reial Madrid-Bilbao Basket, Iberostar Tenerife-MoraBanc Andorra i Unicaja-Casademont Saragossa seran els duels de quarts de final de la Copa del Rei de bàsquet.





El Museu Picasso de Màlaga ha acollit aquest dilluns el sorteig de la competició, que es disputarà al pavelló María Martín Carpena entre els dies 13 i 16 de febrer.









El Barça i el Madrid van per la mateixa part del quadre i el seu hipotètic encreuament es produiria a semifinals, per la qual cosa no es podrà repetir la final dels últims dos anys.





--DUELS DE QUARTS DE FINAL





-Dijous.

Barça - València Basket.

Reial Madrid - Bilbao Basket.





-Divendres.

Iberostar Tenerife - MoraBanc Andorra.

Unicaja - Casademont Saragossa.