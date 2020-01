Uns 55 milions de menors europeus pateixen algun tipus de violència cada any

Cada any uns 55 milions de nens a Europa experimenta algun tipus de violència, ja sigui física, sexual, emocional o psicològica, segons ha informat la Regió Europea de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) amb motiu de la celebració, aquest dimarts i dimecres, d'un taller a Tallin (Estònia) en el qual s'estudiarà com abordar aquest problema social ocult.









En concret, s'estima que dels 204 milions de nens menors de 18 anys a la Regió Europea de l'OMS, el 9,6 per cent experimenta abús sexual, el 22,9 per cent abús físic i el 29,1 per cent emocional . A més, 700 nens són assassinats cada any.





De la mateixa manera, s'estima que anualment es gasten uns 521.000 milions d'euros (581.000 milions de dòlars) en el tractament dels ferits per la violència. A més, l'OMS ha recordat que els nens que experimenten violència corren un major risc de malaltia mental, consum de drogues, alcohol i obesitat.





"La violència contra els nens és esgarrifós i angoixant. El trauma infantil té un cost terrible, no només per als nens i els adults en els quals es converteixen, les vides destrueix, sinó també per al benestar i l'economia de cada país. Amb voluntat política, tots podem abordar això. Cada sector i part de la comunitat pot marcar la diferència per fer que la societat sigui més segura per als nens. Però hem d'accelerar", ha dit el director de la Divisió de Malalties No Transmissibles i Promoció de la Salut a través de el curs de la vida de l'OMS/Europa, Bente Mikkelson.





Ara bé, l'organisme de Nacions Unides ha reconegut que, en general, està augmentant la voluntat política per combatre la violència contra els nens, ja que el 66 per cent dels països europeus han prohibit el càstig corporal en tots els entorns. Tot i això, ha avisat que el 83 per cent dels països europeus han desenvolupat un pla d'acció nacional per aturar el maltractament infantil, però menys de la meitat d'aquests plans estan finançats.