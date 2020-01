Puigdemont i Comín s'estrenen a l'Eurocambra

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín han ocupat per primera vegada els seus seients d'eurodiputats en la sessió plenària de Parlament Europeu que comença aquest dilluns a la seu de la institució comunitària a Estrasburg (França).





Els dos polítics independentistes, a Bèlgica des de finals de 2017, han arribat a l'Eurocambra al voltant de les 13.00 hores i han estat dels primers a arribar al seu seient a l'hemicicle, deu minuts abans de l'inici de la sessió.





Puigdemont i Comín han estat situats en l'última fila de seients juntament amb altres representants que no estan inscrits en cap grup parlamentari.









Encara que els dos expressat el seu desig d'integrar-se en el grup Els Verds/Aliança Lliure Europea (ALE), del qual forma part Esquerra Republicana (ERC), la formació ecologista no ha decidit encara si els accepta, per la qual cosa comencen la seva marxa com a eurodiputats sense grup.