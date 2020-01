PSOE i PRC donen per tancada la crisi al Govern de Cantàbria

El Partit Regionalista de Cantàbria (PRC) i el PSOE han donat per "tancada la crisi" amb la signatura d'una nova addenda al pacte de Govern en la qual es recullen nous compromisos per ambdues parts, en concret 5.





Entre ells destaca el compromís dels socialistes a exigir al Govern d'Espanya que assumeixi els compromisos adquirits amb els càntabres en matèria d'infraestructures i el pagament del deute de Valdecilla i el dels regionalistes a donar suport als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) si inclouen les partides per a la comunitat autònoma.





Les comissions negociadores de les dues formacions han acordat i ratificat el nou document en una reunió que han mantingut aquesta tarda al Parlament de Cantàbria, i en la qual regionalistes i socialistes han ratificat de nou i íntegrament el pacte per a la legislatura 2019-2023.





Després d'això, han acordat plasmar en una segona addenda al pacte -la primera és el document signat entre el diputat del PRC, José María Mazón, i el secretari d'Organització de PSOE federal, José Luis Ábalos- quatre nous compromisos que assumeixen les dues parts i que han quedat ratificats 'de facto' pels secretaris generals del PRC i el PSOE, Miguel Ángel Revilla i Pablo Zuloaga, respectivament.





Ha estat la secretària d'Organització del PRC, Paula Fernández, la qual ha afirmat que amb aquest nou document "es dóna per tancada la crisi" al bipartit, mentre que la seva homòloga al PSOE, Noelia Cobo, s'ha limitat a assenyalar que la trobada s'ha desenvolupat en un clima "positiu i constructiu".





La crisi ha durat més d'una setmana i es va iniciar després d'anunciar els regionalistes que el seu diputat nacional, José María Mazón, votaria en contra de la investidura de Pedro Sánchez, decisió que no va agradar als socialistes càntabres que, davant d'això, van comunicar que donaven per trencat el pacte de Govern tot i que finalment, un cop materialitzat el 'no' del PRC al Congrés, van decidir continuar en el Govern regional.





Els compromisos recollits en aquesta nova addenda al pacte se centren en les actuacions assumides pel Govern d'Espanya per a la regió i els terminis de les mateixes, els Pressupostos Generals de l'Estat per a 2020, el finançament autonòmic, el respecte al Parlament, al Govern regional i al seu president i l'establiment de reunions trimestrals per fer un seguiment del pacte de regionalistes i socialistes al Govern, així com als ajuntaments.