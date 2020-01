El dirigent del PP basc Borja Sémper abandona la política

El portaveu del Partit Popular al Parlament basc, Borja Sémper, ha decidit abandonar la política, segons han confirmat fonts del partit.





Sémper oferirà una roda de premsa a partir de les 12.00 hores a la seu del partit a Sant Sebastià per donar detalls sobre la seva retirada de la política.









Alguns companys, com l'eurodiputat del PP Esteban González Pons, ja s'han acomiadat de Sémper. "Estimat amic et desitjo molta sort. M'honra haver lluitat en política al teu costat, especialment en els anys de plom. La política trobarà a faltar la teva creativitat i independència. Ets lliure, sempre ho has estat", ha escrit al seu compte de Twitter.





Per part seva, la sotssecretària d'Acció Sectorial dels 'populars', Elvira Rodríguez, s'ha mostrat "sorpresa" per la decisió de Semper i ha definit al portaveu del PP com a un "company interessant". "Ha lluitat i defensat les nostres idees a vegades en un territori no gaire fàcil", ha asseverat.





MAROTO NEGA QUE SIGUI PER DESAVINENCES





El portaveu del Grup Popular al Senat, Javier Maroto, ha revelat aquest dimarts que el portaveu dels 'populars' en el Parlament basc, Borja Sémper, abandona la política "per a estar més temps amb la seva família".





"Vaig parlar ahir amb ell i és una decisió que ha pres per a no viure allunyat de la seva família. Té una posició complicada pel treball de la seva dona. La llunyania en la família sempre té un alt cost personal", ha assegurat en una entrevista en Telecinco.





En aquest sentit, Maroto ha reconegut que hi ha ocasions en les quals, "en la vida, cal posar a la família per davant de la política". "L'està vinculat al PP i sempre l'estarà", ha assenyalat, per a després recordar que serà el propi Sémper el que reveli les raons de la seva retirada.