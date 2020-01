El Govern central aprova la pujada de les pensions del 0,9% per a aquest any

El Consell de Ministres aprovarà aquest dimarts previsiblement la pujada de pensions del 0,9% per a aquest any, pujada que es va quedar en l'aire en l'últim Consell de Ministres de 2019 a l'espera que es formés Govern.





Segons han confirmat fonts de l'Executiu, el primer Consell de Ministres del nou Govern de Pedro Sánchez té previst complir amb el seu compromís de pujar les pensions un 0,9% aquest any.

MÉS INFORMACIÓ Revaloritzar les pensions i els sous públics, primers passos del nou Executiu





Al desembre, el Govern en funcions va aprovar un Reial Decret que recollia mesures en matèria tributària, cadastral i de Seguretat Social, entre les que es trobava la suspensió de l'Índex de Revaloració de les pensions, que limita la pujada de les mateixes a un 0, 25% quan el sistema té dèficit, com ara.





La ministra portaveu en aquells dies, Isabel Celaá, ha recordat que les pensions estaven recuperant poder adquisitiu gràcies a la pujada del 1,6% que es va aprovar en 2019, pactada per Mariano Rajoy amb el PNB, i va deixar clar que la pujada del 0,9 % tindria caràcter retroactiu a l'1 de gener de 2020 una vegada s'aprovi.









També va assenyalar que únicament es faria una única revaloració del 0,9% "en el moment precís" i no dues, una del 0,25% al desembre, i una altra amb el 0,65% restant, per la despesa que suposava, no només de cost, sinó d'infraestructura logística. Per aquesta raó, es va decidir que la pujada fos del 0,9% amb efectes retroactius.





Les pensions són un dels principals reptes del nou Govern. Així ho ha deixat clar el nou ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, durant el traspàs de carteres ahir dilluns, on ha afirmat que es va a garantir l'actualització de pensions amb l'IPC.





Així mateix, ha ressaltat que també es van a prendre solucions "justes i equitatives" per afrontar el repte de l'envelliment demogràfic i ha deixat clar que vol tancar de manera "ràpida i efectiva" el dèficit de la Seguretat Social.





Per a això, el nou ministre ha afirmat que l'instrument per abordar els reptes ha de ser el consens entre les forces polítiques i els agents socials per dur a terme una reforma del sistema de les pensions. Entre els reptes també va esmentar la solvència del sistema de pensions.





"Perseguirem tenir una visió de tot el conjunt del sistema de pensions, perquè el nostre objectiu és reforçar la solvència i suficiència del mercat de pensions i donar certesa als pensionistes a curt, mitjà i llarg termini", ha remarcat Escrivà, que ha afegit que el seu Ministeri assumirà les pensions de classes passives (funcionaris jubilats abans de 2011) i farà una "reflexió" sobre el sistema de previsió social complementària.





El punt de partida, segons Escrivà, serà reprendre els treballs en el Pacte de Toledo que van estar a punt de culminar amb un acord fa un any. "El meu major obstinació serà donar passos enfortint la transparència i apostant pel diàleg permanent amb agents socials i forces polítiques", ha postil·lat.