Científics creen les primeres "màquines vives" amb cèl·lules animals

Un equip d'investigadors americans va ser capaç de crear els primers exemplars vius de màquines, desenvolupats amb teixit animal. Es poden utilitzar en la medicina o fins i tot en el camp del medi ambient.





Darrere de la investigació, finançada pel Departament de Defensa dels Estats Units, estan dos biòlegs, Michael Levin i Douglas Blackiston, i dos especialistes en robòtica, Josh Bongard i Sam Kriegman. Els científics van usar cèl·lules preses de cor de les granotes.





El material va ser després processat en superordinadors que van ajudar a arribar a la forma més prometedora d'afegir i tractar de predir el seu comportament.





El resultat va ser una màquina biològica, d'un mil·límetre de diàmetre, amb centenars de cèl·lules, capaç de moure en una direcció determinada pels científics.









"Això no és un robot tradicional o una espècie animal. És un nou tipus d'artefacte: un organisme viu i programable", subratlla Josh Bongard.





La supercomputadora utilitzada en la investigació és de la Universitat de Vermont, Canadà, i el treball és acompanyat per científics de la Universitat de Tufts, Massachusetts, EUA. "Podem dissenyar moltes aplicacions per a aquests robots que altres màquines no poden", va dir Michal Levin, cap de Centre de Biologia Regenerativa i Desenvolupament de la Universitat de Tufts.





"Es poden utilitzar per recollir compostos nocius o fins i tot radioactius, recollint microplásticos en els oceans o viatjant per les artèries per eliminar obstruccions", va explicar el científic.





Els organismes reconfigurables que han format les cèl·lules -'biobots'- que també tenen la capacitat de reconstituir si es tallen, es poden moure coherentment i explorar un entorn aquàtic durant dies o setmanes o traslladar petits grans a un lloc, de forma espontània i col·lectiva.





"És un pas cap a l'ús d'organismes dissenyats per ordinador per administrar drogues de manera intel·ligent", va dir Bongard.