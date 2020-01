Urdangarin podrà sortir tres vegades per setmana de la presó

El Jutjat de Vigilància Penitenciària de Valladolid ha estimat la petició formulada per Iñaki Urdangarín Liebaert i ha decidit ampliar de dos a tres dies setmanals les sortides autoritzades de la presó avilesa de Brieva al marit de la infanta Cristina perquè desenvolupi la tasca de voluntariat a la llar Don Orione, a la localitat madrilenya de Pozuelo d'Alarcón.





Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó, el jutge ha estudiat els "informes favorables" que reflecteixen el "bon aprofitament" del programa per part del reclús per què entén que "no hi ha cap inconvenient" per ampliar de dos a tres les sortides setmanals sollicitades pel cunyat de Rei.





Es dóna la circumstància que Fiscalia s'havia posicionat en contra de l'ampliació del permís a l'exduc de Palma perquè presti aquest treball de voluntariat a l'ONG Llar Don Orione.





Iñaki Urdangarín va iniciar aquesta tasca de voluntariat el passat 19 de setembre quan va sortir per primera vegada de centre penitenciari de Brieva en compliment del permís concedit dos dies abans pel jutge de Vigilància Penitenciària per collaborar amb la Llar Don Orione, una institució de l'orde religiós italiana dels orionistas.





Les sortides autoritzades llavors pel jutge de vigilància penitenciària amb oposició del ministeri fiscal eren perquè Urdangarín acudís dos dies a la setmana durant vuit hores a una institució per dur a terme una tasca de voluntariat amb l'objectiu d'evitar la "dessocialització" que comportava la solitud de l'intern.





El marit de la infanta Cristina ha gaudit també d'un permís de quatre dies que va iniciar a les 8.40 hores del 24 de desembre, dia de Nadal, per a realitzar el seu voluntariat social i desplaçar-se després a Vitòria, on resideix la seva mare, i tornar a la presó de Brieva dissabte 28. El Jutjat de Vigilància Penitenciària 1 de Valladolid havia autoritzat aquest permís de quatre dies que ja havia concedit la junta de tractament de la presó avilesa.





El cunyat de Rei compleix una condemna de cinc anys i deu mesos per malversació, prevaricació, frau a l'Administració, dos delictes fiscals i tràfic d'influències en el conegut com a cas Nóos. Va ingressar a la presó de Brieva el 19 de juny de 2018 i, des de llavors, ha estat en un mòdul en el qual no té contacte amb altres reclusos. Complirà la pena completament el 9 d'abril de 2024.