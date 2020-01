Bartomeu presenta a Setién com a nou entrenador del Barça

Josep Bartomeu ha comparegut aquest dimarts al migdia per presentar al nou entrenador del FC Barcelona, Quique Setién. Davant de la precipitació amb que s'ha destituït a Ernesto Valverde i substituit pel nou tècnic, el president de l'entitat blaugrana ha justificat les presses adduïnt que "la dinàmica era millorable i els directius érem conscients. I això ho havíem parlat amb Valverde".





Bartomeu reconeixia així converses amb l'exentrenador des del passat estiu sobre el rendiment de l'onze blaugrana. Tanmateix, el president ha volgut tenir unes paraules d'agraïment pel tècnic sortint: "Hem gaudit i hem triomfat i li ho hem d'agrair".









Per la seva banda, Éric Abidal, director esportiu del Barça, ha afirmat que "és una alegria presentar a Quique. Ha demostrat la seva filosofia i era important la comunicació i el 'feeling' que té amb els jugadors. Està sempre centrat en els detalls i em recorda a la meua època de jugador on els detalls van ser importants per a aconseguir els títols. Sabem que podem fer coses grans. Estàs a casa teva".





(SEGUIREM INFORMANT)