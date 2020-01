Boris Johnson rebutja un nou referèndum sobre la independència d'Escòcia

El primer ministre britànic, Boris Johnson, ha rebutjat formalment la petició de Govern escocès de celebrar un nou referèndum sobre la independència d'Escòcia el 2020.





En una carta a la cap de govern autònom, Nicola Sturgeon, feta pública aquest dimarts 14 de gener, Johnson va recordar que ella i el seu predecessor, Alex Salmond, van prometre que el referèndum de 2014 seria una "oportunitat única en una generació".





A la consulta pública de fa cinc anys, el 55% dels votants van votar en contra de la independència.





"El Govern britànic seguirà respectant la decisió democràtica del poble escocès i la promesa que li van fer. Per aquesta raó, no puc acceptar la petició d'una transferència de poder que condueixi a més referèndums sobre la independència", justifica.





Nicola Sturgeon va fer una proposta formal al desembre perquè el primer ministre britànic autoritzés un nou referèndum sobre la independència d'Escòcia del Regne Unit el 2020, allegant que els resultats del Partit Nacionalista Escocès (SNP) a les eleccions del 12 de desembre, a les que va obtenir 48 dels 59 escons elegits a la regió, representen un "mandat democràtic" per celebrar un segon referèndum a finals de 2020.





"Escòcia va deixar molt clar la setmana passada que no vol que un govern conservador dirigit per Boris Johnson ens tregui de la Unió Europea", va argumentar llavors el líder del Partit Nacionalista Escocès (SNP).





En el referèndum de 2016, quan el 52% dels votants britànics van votar a favor del "Brexit", el 62% dels escocesos van votar perquè el Regne Unit romangués a la UE.





La via legal per a un nou referèndum vol dir que el Govern britànic transferiria a l'Executiu escocès els poders continguts en l'anomenada Secció 30 de la Llei d'Autogovern d'Escòcia, que donaria al Parlament escocès la capacitat de convocar un referèndum, tal com ho va fer el 2012.