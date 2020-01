Isabel II posa les bases de futur de Meghan Markle i el príncep Harry

La reunió organitzada per la reina Isabel II en la seva residència de Sandringham ha servit per establir les bases de futur de Meghan Markle i el príncep Harry fora de la Família Reial Britànica.









La Reina va decidir reunir-se amb el seu fill i els seus dos néts per tractar aquest tema tan delicat. A la reunió no van acudir ni la Duquessa de Cambridge ni l'esposa de el Príncep Carles, Camilla Parker-Bowles. Una absència que fonts pròximes a la Família Reial Britànica han aclarit per a la revista People. Segons expliquen, a la cita només podien acudir els membres nascuts dins de la Família Real, per la qual cosa Kate Middleton i la Duquessa de Cornwall, així com el Duc d'Edimburg, retirat de l'escena pública des de fa una mica més d'un any, es quedaven fora d'aquesta important reunió.





La que sí que va participar, tot i no haver nascut dins de la Corona Britànica, va ser Meghan Markle. Donada la importància de les decisions que es van prendre per al seu futur i el de la seva família, la Reina va accedir a fer una videoconferència amb l'actriu que, a hores d'ara, es troba ja vivint al Canadà amb el seu petit Archie.





Després d'aquesta reunió, Isabel II va decidir emetre un comunicat per deixar clar que els actuals Ducs de Sussex no volen gaudir de els diners dels contribuents britànics ara que han decidit embarcar-se en una nova etapa personal: "Harry i Meghan han deixat en clar que no volen dependre de fons públics en les seves noves vides. Per tant, es va acordar que hi haurà un període de transició en què els Sussex passaran temps a Canadà i el Regne Unit ".





Una important decisió que no aclareix temes com la seva futura relació amb la Corona o amb la Commonwealth, la seva posició en la línia de successió de la Reina Isabel o si mantindran el títol de Ducs de Sussex malgrat no formar part dels membres sènior de la reialesa Britànica.