Forta explosió a la petroquímica de Tarragona amb ferits greus

La planta petroquímica de la Canonja (Tarragona) ha registrat una forta explosió la tarda d'aquest dimecres que s'ha escoltat des de la ciutat de Tarragona. El succés ha ocorregut en l'empresa Químicas de Óxido de Etileno (IQOXE), hereva de l'antiga IQA.









La policia autonòmica ha activat totes les patrulles disponibles, així com s'han traslladat a al lloc dels fets unitats dels Bombers de la Generalitat i Policia local.





Els fets han tingut aproximadament sobre les 18.41 hores d'aquest dimecres i de moment hi ha registrades sis persones ferides, dues d'elles greus per diverses cremades que han estat traslladades a l'hospital Vall d'Hebron de Barcelona.













A la fàbrica hi ha productes químics amb els quals no és recomanable entrar en contacte encara que de moment els bombers no estan evacuant la zona però recomanen als veïns que viuen a prop que es confinin preventivament.





En l'empresa es tracta òxid etilè, un producte no tòxic però molt inflamable.





Protecció Civil de la Generalitat ha cridat inicialment la ciutadania pròxima a la planta petroquímica de La Canonja que "es confini en un edifici i tanqui portes i finestres" de manera preventiva a Tarragona, Salou, Vilaseca, Reus, Constantí, El Morell i La Canonja.





El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha desplaçat una unitat al lloc, on també treballen vint dotacions de Bombers, i Protecció Civil de la Generalitat ha activat el pla d'emergències químiques Plaseqcat.









Posteriorment, el confinament s'ha restringit a dos municipis: La Canonja i Vilaseca.





I a mesura que ha avançat la tarda ha publicat que el confinament passa a algunes zones: Les Pinedes (Vilaseca), Bonavista i Univ. Laboral (Tarragona) i La Canonja. A partir de les 21 hores, s'ha aixecat aquesta mesura de prevenció.





Les flames han afectat diverses instal·lacions de productes químics i els serveis d'emergències han revisat que no hi hagi cap persona atrapada.





Diversos veïns han mostrat a través de les xarxes socials el seu temor i desconcert pel que ha passat.













El foc no ha afectat l'exterior de la zona del polígon i no s'han fet sonar les sirenes, segons ha assenyalat Protecció Civil, davant l'esglai dels veïns que veien l'incendi de grans dimensions i no escoltaven les sirenes d'advertiment a la població.





Una testimoni, que es trobava prop del lloc de l'explosió, ha explicat que estava fent gimnàstica rítmica en el polígon industrial Alba de Vila-seca quan ha tingut lloc la deflagració i que quan ha sortit de l'edifici "l'olor de l'aire era molt, molt estrany".





"Estava fent rítmica amb les nenes i hem sentit de cop una explosió molt forta. El que eren les finestres, que estaven una mica trencades, han gairebé volat i les portes del garatge han tronat molt", ha dit Montse Lozano.





Lozano ha indicat que s'han esperat dins de l'edifici i que els pares de les alumnes han vingut a buscar-les, i que quan han sortit moltes de les joves patien dolor en la gola i comentaven que "feia olor molt malament".













El Port de Tarragona ha activat el seu Pla d'Autoprotecció en fase d'alerta després de registrar-se la forta explosió en la planta petroquímica de La Canonja.





TRANSPORT AFECTAT





L'incendi ha provocat la interrupció de circulació ferroviària a Tarragona i el tall en trams de tres carreteres.





Renfe ha informat que a petició de les autoritats s'ha interromput la circulació de trens en els trams Tarragona-Reus i Tarragona-Port Aventura, afectant la R13, R14, R15, R16, R17, RT1 i RT2. Des de les 20.30 hores, la circulació ha anat normalitzant-se.





A causa de l'activació del PLASEQCAT, s'ha tallat la C-31b, de Vila-seca a Tarragona; la N-340, de Vila-seca a Tarragona, i l'enllaç de la T-315 amb l'A-7 a Reus,que han anat obrint-se a partir de les 20 hores.





Fins al lloc del sinistre s'han desplaçat el president de la Generalitat, Quim Torra, el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Pere Aragonès, i el conseller d'Interior, Miquel Buch, que han donat un missatge de tranquil·litat i confiança a la ciutadania per tenir la situació sota control.





L'explosió en un tanc d'òxid d'etilè en l'empresa química Iqoxe ha desencadenat just després una segona explosió en una estació de transformació de llum i, segons les autoritats, no hi ha risc de núvol tòxic.







120 TREBALLADORS





L'empresa on ha ocorregut el sinistre pertany a CL Grup Industrial, té 120 treballadors i està dedicada a la producció d'òxid d'etilè, glicols i derivats de l'òxid d'etilè, situada en el Polígon Petroquímic de Tarragona.





Iqoxe és l'únic productor d'Òxid d'Etilè a Espanya, amb una capacitat instal·lada de 140.000 tones anuals, i el 50% d'aquesta producció està destinada a la fabricació de Glicol, una de les principals matèries primeres per a la producció dels polímers PET.





Tècnics de Medi Ambient de la Generalitat desplaçats a la zona no han detectat presència de tòxics en l'aire a l'entorn del Francolí pròxim a l'empresa accidentada.





Treballadors de Iqoxe han començat a sortir a partir de les 21 hores "molt afectats" de la planta petroquímica de La Canonja.





Membres del comitè d'empresa, en la qual CC.OO. té cinc delegats, s'han dirigit a la planta quan han tingut coneixement de l'explosió i es troben a prop, enfront d'una entrada a 500 metres, per a conèixer els fets.





DENUNCIEN FALLADES





CC.OO. de Catalunya ha retret que el PLASEQCAT no ha funcionat, després de l'explosió i posterior incendi ocorregut la tarda d'aquest dimarts en l'empresa Iqoxe.





En una anotació en Twitter, el sindicat ha criticat que no han saltat les alarmes de confinament: "CC.OO. ja denunciem en reunions amb la Generalitat i la patronal que hi havia problemes en el seu funcionament".





El secretari general de CC.OO. de Catalunya, Javier Pacheco, també ha criticat en una anotació en Twitter que el pla d'emergència no ha funcionat: "Indignats per tornar a comprovar que el pla d'emergència no ha funcionat malgrat denúncies que a l'estiu vam fer al Govern", ha apuntat.