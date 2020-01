Es tripliquen els pacients amb tractament simultani de 5 o més medicaments

El percentatge de població major de 14 anys amb cinc o més fàrmacs prescrits simultàniament ha passat del 2,5 per cent el 2005, al 8,9 per cent el 2015, segons un estudi multiregional realitzat sobre població espanyola atesa en Atenció Primària, publicada per el Grup de Treball en Utilització de Fàrmacs de la Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària (GdT-semFYC).





L'estudi, que ha estat publicat a 'Pharmacoepidemiology and Drug Safety', assenyala que l'augment de la polimedicació es produeix en ambdós sexes i en tots els grups d'edat. La proporció de dones polimedicades va ser més gran que d'homes i es va incrementar especialment en el grup d'edat de 80 o més anys. També assenyala que el percentatge de persones amb polimedicació excessiva, és a dir, amb prescripció de 10 o més medicaments simultàniament, es va multiplicar per 10 entre 2005 i 2015.





Entre els principals resultats d'aquest treball cal destacar, a més de l'augment dels pacients polimedicats, que el percentatge de pacients que no tenen prescrit cap tractament crònic ha disminuït, passant del 80,2% el 2005, al 63,1% el 2015. és a dir, el 2005 dos de cada deu persones es medicaven per tractar una malaltia crònica; mentre que el 2015, prop de quatre de cada deu incorporen en el seu historial mèdic la prescripció d'un tractament crònic.









Per al coordinador del Grup de Treball-semFYC en Utilització de Fàrmacs i coautor de l'estudi, Miguel Ángel Hernández Rodríguez, "l'envelliment de la població explica aquesta tendència només en part, ja que la polimedicació no només s'ha incrementat en les edats més avançades, sinó també en les persones joves".





Hernández Rodríguez assegura que "aquests resultats impliquen que la polimedicació hauria de ser considerada un problema de salut pública que s'hauria d'abordar conjuntament per tot el Sistema Nacional de Salut, tant en l'àmbit sanitari públic com en el privat".





Cal assenyalar que a nivell internacional, l'augment de la polimedicació és una tendència generalitzada en altres països europeus, Estats Units i el Japó, com s'ha constant en estudis homòlegs al presentat a Espanya pel GdT-semFYC en Utilització de Fàrmacs.





El president de la semFYC, Salvador Tranche, assenyala que hi ha diversos motius a més de l'envelliment que poden explicar aquests resultats. L'anomenada 'medicalització de la vida' és un d'ells. Es tracta d'una realitat que es detecta en les consultes. "Com a metges de família, observem amb preocupació com petits canvis en els límits de les definicions de malaltia suposen que àmplies proporcions de població passin a ser etiquetades com malaltes i, en conseqüència, rebin un tractament que, a més d'innecessari, els pot ocasionar més riscos que beneficis", explica.





MEDICINA DE FAMÍLIA, CLAU EN LA SOLUCIÓ





En aquest sentit, el president de la semFYC assenyala que l'especialitat de Medicina de Família, amb la seva orientació integral i longitudinal, ha de ser part de la solució tot i que "la falta de temps per atendre adequadament els pacients en Atenció Primària i l'excessiu ús dels serveis d'urgències, potencien l'augment en la prescripció de medicaments".





Tranche apunta que caldria "augmentar la col·laboració amb els companys i companyes dels hospitals, i així com una aposta per l'Atenció Primària que es tradueixi en minuts de consulta i impliqui qualitat assistencial i de recursos".





Per la seva banda, el coordinador del Grup de Treball-semFYC en Utilització de Fàrmacs i coautor de l'estudi, Miguel Ángel Hernández Rodríguez, apunta com a mesures complementàries i igual de necessàries, "l'aposta per la deprescripció raonada de medicaments; emprar tan sols els que siguin essencials, i treballar amb els nostres pacients perquè coneguin cada vegada millor els seus tractaments i les alternatives no farmacològiques amb les que poden millorar el seu estat de salut".