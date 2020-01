Podem paga a l'exescorta de Montero per evitar el judici

La demanda de l'exescorta de la ministra Montero no arribarà a judici. El partit morat ha arribat a un acord amb la demandant per evitar la vista on haurien substanciar els presumptes excessos en què va incórrer la parella Iglesias-Montero amb la treballadora.









L'escrit de l'escorta --que va ser acomiadada el juny de 2019-- criticava que es l'estava fent servir per "fer compres personals, com a productes de parafarmàcia i drogueria per a nadons", "avançar-se en la jornada d'entrada perquè l'habitacle de l' cotxe estigués calent "o fins i tot" fer tasques de manteniment en diverses propietats".





Encara que al principi la formació va sostenir que l'acomiadament es devia a un ajust organitzatiu motivat per la caiguda de subvencions, finalment s'ha avingut a pactar una indemnització per tancar aquest front. Fonts consultades per 'Vozpópuli' afirmen que Irene Montero desitjava acomiadar-la sense indemnització.





No és la primera vegada que Podem ha recorregut a la reforma laboral que ara vol derogar. El partit ha acomiadat en el passat a diversos empleats amb 20 dies per any treballat al·legant problemes econòmics.