Carlos Sainz manté el liderat del Dakar per 24 segons sobre Al-Attiyah

El pilot espanyol Carlos Sainz (Mini) ha conservat aquest dimarts per 24 segons el liderat del Ralli Dakar després de la disputa de la novena etapa, una especial de 410 quilòmetres cronometrats entre Harad i Shubaytah amb triomf de Stéphane Peterhansel (Mini), mentre que el xilè Pablo Quintanilla (Husqvarna) s'ha emportat el triomf en motos.





Sainz ha començat al ritme dels seus rivals i en els primers registres ha anat pràcticament empatat amb Nasser al-Attiyah (Toyota) i Peterhansel, però després de superar els primers 100 quilòmetres cronometrats ha patit un problema que li ha fet perdre uns cinc minuts i anar a remolc durant la resta de l'etapa.









Sainz ha lluitat per protegir el liderat en la classificació general, perquè ha començat el dia amb 6:40 d'avantatge sobre el de Qatar, que no ha dubtat a intentar aprofitar l'oportunitat coneixent el problema del seu rival i s'ha llançat a l'atac per lluitar per la primera posició, com va fer Peterhansel.





D'aquesta manera, tots dos han aconseguit estirar una mica més la distància sobre Sainz en els últims quilòmetres del dia i el triomf finalment ha estat per al francès -tercer que aconsegueix en aquest Dakar- per només 15 segons de renda sobre Al-Attiyah.