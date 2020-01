El general Villarroya, nou JEMAD, va investigar als militars que van enaltir a Franco

El Consell de Ministres va aprovar aquest dimarts 14 de gener el nomenament del general català Miquel Àngel Villarroya com a nou Cap d'Estat Major de la Defensa (JEMAD), en substitució del general Fernando Alejandre, que havia estat nomenat per l'exministra popular María Dolores de Cospedal.





El nou fins ara ocupava el càrrec de director del gabinet tècnic de la ministra de Defensa, sent una de les persones de confiança de la ministra Margarita Robles.





Durant la seva etapa com a director del gabinet tècnic de la ministra, Villarroya va assumir la instrucció d'un expedient obert arran d'un polèmic manifest en defensa de la figura de dictador Francisco de Franco com a militar, signat per centenars d'oficials, majoritàriament de la reserva i en situació de retir.





Això significava que cap estava subjecte a règim disciplinari. Però els que eren a la reserva van haver de mantenir la neutralitat política pròpia del règim de les Forces Armades.

D'aquesta manera, el Ministeri de Defensa va activar el setembre de 2018 una informació reservada per dirimir si haurien de imposar sancions. Aquesta investigació interna va ser designada a Villarroya.





Com instructor, cridaria a declarar als cinc signants que estaven a la reserva, "per veure si es ratifiquen o no en el contingut de l'escrit, després d'això s'elevarà a la ministra de Defensa, Margarita Robles, la proposta de resolució oportuna", tal com detalla 'El Confidencial Digital'.





El nou JEMAD va ser denunciat davant els Jutjats de Plaça de Castella per un dels cinc militars en la reserva que estaven sent investigats, el tinent coronel Francisco Bendala Ayuso, que va acusar tant a l'instructor com a la ministra Roures de cometre presumptament tres delictes: contra l'exercici dels seus drets individuals segons l'article 542 del Codi Penal, d'usurpació de funcions segons el 402, i de prevaricació segons el 404.





Va assegurar també que no podia ser citat en un procediment disciplinari militar perquè era a la reserva i per aquest motiu recorria als tribunals.