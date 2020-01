Igea amenaça amb disputar el lideratge a Arrimadas en les primàries de Cs

El vicepresident de la Junta de Castella i Lleó, Francisco Igea, ha assegurat aquest dimecres que presentarà la seva candidatura a la Presidència del partit si el "model de partit" proposat per la portaveu al Congrés, Inés Arrimadas, és l'actual.





"Pensem que Inés és la millor candidata, però volem saber quin és el seu model de partit. Però si el seu model és aquest sí, ens presentarem per presentar un altre model", ha apuntat Igea en una entrevista a la Cadena SER.

MÉS INFORMACIÓ El sector crític de C's marca el pas a Arrimadas perquè recondueixi el partit a centre





En aquest sentit, Igea ha explicat que el que vol és que Arrimadas expliqui si el seu model és "participatiu" o si, per contra, "és el d'un partit centralista en què es prenen les decisions de dalt a baix".









"Si els models de partit són diferents, ja que hi haurà dues candidatures. I no passa res, ja n'hi ha hagut", ha sostingut Igea uns minuts després en declaracions a Onda Cero, deixant clar que el seu equip està "decidit" a defensar una alternativa.





Igea, que va renunciar aquest dimarts al seu càrrec de secretari regional de programes de Cs, ha instat a la dirigent de la formació taronja a pronunciar-se i ha anunciat que es reunirà amb ella al més aviat possible.





SI HI HA DOS MODELS, HI HAURÀ DOS CANDIDATURES: "I NO PASSA RES"





A més, ha demanat a Arrimadas que expliqui la substitució de diversos dels portaveus de la formació en diverses comunitats autònomes. "Aquestes decisions que es van prendre ahir per part de la gestora van en contra de la imparcialitat que havia de regir en un òrgan", ha lamentat.





En aquesta línia, Igea ha asseverat que la decisió de nomenar nous portaveus era "innecessària" i que només "afegeix més dolor i més intolerància a la crítica". "És just el que no necessitàvem en el partit", ha assenyalat.





Segons la seva opinió, per "resoldre la crisi" que travessa el partit --que va passar de 57 a 10 escons a les últimes eleccions-- s'hauria d'arribar a el congrés de la formació i dur a terme un debat. "Hauríem gestionar aquest procés de manera neutral. I aquestes decisions premien i castiguen i retiren dels seus càrrecs a persones que han treballat molts anys a l'Executiva. No ajuda gens", ha reblat.





D'altra banda, el vicepresident autonòmic ha qüestionat el sistema de votació de la formació taronja. Igea ha assenyalat que el mètode de Cs --votació en urna i telemàtic-- "no passa enlloc". "Estem en un partit que té electors no elegits", ha recordat.