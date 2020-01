La Fundació MásFamilia reconeix CaixaBank pel seu model de gestió

La Fundació MásFamilia ha reconegut a CaixaBank pel seu model de gestió en matèria d'igualtat i la seva aposta per iniciatives de conciliació a través de la renovació del certificat d'Empresa Familiarment Responsable (efr) que atorga la fundació.





El certificat valora aspectes com la qualitat de l'ocupació, la flexibilitat temporal i espacial, l'estil de direcció i lideratge, el suport a la família, la formació i el desenvolupament professional i igualtat d'oportunitats, entre d'altres, segons un comunicat de CaixaBank.





L'entitat presidida per Jordi Gual i el conseller delegat del qual és Gonzalo Gortázar va rebre aquesta certificació per primera vegada el 2010, per les seves polítiques en igualtat i per un model de gestió responsable, fomentant l'equilibri entre la vida personal i professional.





Des de llavors ha passat des del nivell C per ser 'Empresa compromesa' fins al B+, la puntuació més alta en qualitat per concepte de 'Empresa proactiva'.





D'esquerra a dreta: Xavier Coll, director general de Recursos Humans i Organització de CaixaBank; Clara Boada,

directora de Cultura, Igualtat i Diversitat de l'entitat; Rafael Fuertes, director general de la Fundació MásFamilia





El procés de renovació de la certificació ha comprès dues auditories --una interna i una altra externa--, així com l'avaluació i actualització de les mesures implantades en l'entitat, i s'han realitzat 201 entrevistes a professionals de l'entitat, dos focus grup i un qüestionari en línia a 4.500 professionals.





CERTIFICAT EFR





Efr és un moviment internacional que s'ocupa d'avançar en matèria de responsabilitat i respecte a la conciliació de la vida personal i professional.





A més, fomenta el suport a la igualtat d'oportunitats i la inclusió de totes les persones, prenent com a base la legislació vigent i vinculant i la negociació col·lectiva, de manera que les empreses efr realitzen una autoregulació voluntària en la matèria.





En l'actualitat, la Fundació MásFamilia té la potestat d'acreditar la condició d'empresa familiarment responsable.





CAIXABANK I LA SEVA FILOSOFIA WENGAGE





Segons la consultora McKinsey, les empreses amb més dones en els seus equips directius tenen un 21% de probabilitats d'obtenir majors beneficis que les més mal posicionades en diversitat, i, si la diversitat s'estén a l'àmbit cultural, la probabilitat és encara més gran (33% ).





A més, l'estil de lideratge amb un enfocament horitzontal, amb característiques com l'empatia, sensibilitat i recerca de consens, es considera recomanable en les organitzacions cada vegada més planes i interconnectades actuals.





CaixaBank treballa amb un 41,2% de dones en posicions directives, un dels percentatges més alts del sector.





Per treballar en aquest àmbit, compta amb Wengage, un programa transversal de diversitat desenvolupat per persones de tots els àmbits de CaixaBank, basat en la meritocràcia i en la promoció en igualtat d'oportunitats, que treballa per fomentar i visualitzar la diversitat de gènere, funcional i generacional.





ÍNDEX D'IGUALTAT DE GÈNERE





L'entitat forma part de l'Índex d'Igualtat de Gènere de Bloomberg 2019, que incorpora 230 empreses internacionals pioneres en el seu compromís amb la transparència en els informes sobre gènere a la feina.





CaixaBank està adherida al Women 's Empowerment Principles, de Nacions Unides; a l'Acord Voluntari amb el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat 'Més dones, millors empreses' per a una major representativitat de la dona en posicions directives; o al Charter de la Diversitat, per fomentar la igualtat d'oportunitats i les mesures antidiscriminatòries.





Així, CaixaBank ha obtingut diversos reconeixements, com el Premi 25 aniversari de la Federació Espanyola de Dones Directives, Executives, Professionals i Empresàries (FEDEPE).