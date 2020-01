El govern rus cau amb la dimissió del primer ministre Dmitri Medvédev

El primer ministre rus Dmitri Medvédev ha presentat la seva renúncia a Vladímir Putin, enderrocant el Govern. El president de país vol augmentar el poder de Parlament i deixar que els parlamentaris triïn l'Executiu.





"Nosaltres, com a Govern de la Federació Russa, hem de donar al President els mitjans per prendre totes les mesures necessàries. Així que (...) tot el Govern dimiteix", ha dit Medvédev, citat per l'agència de notícies russa 'Tass', que romandrà en el càrrec fins que es nomeni i juri un nou executiu.





Putin ha agraït al primer ministre dimissionari pels seus serveis, però ha subratllat que el seu càrrec no complia amb tots els objectius assenyalats, i encara no està clar si la dimissió de Medvédev ha estat forçada pel president rus.





Els mitjans de comunicació russos informen que Vladímir Putin té previst nomenar Medvédev, el seu antic aliat, com a vicepresident del Consell de Seguretat.





La sortida de Medvédev del seu càrrec des de 2012 es produeix després que el president Vladímir Putin proposés un referèndum nacional per introduir canvis en la constitució de país, amb l'objectiu de reforçar els poders de parlament sense qüestionar el poder presidencial.





"Crec que és necessari sotmetre totes les revisions proposades de la Constitució al vot dels ciutadans del país", ha dit Putin en el seu discurs anual al Parlament i a les elits polítiques, sense avançar cap data.





Segons la proposta de Putin, serien els parlamentaris els responsables de triar al primer ministre i als altres membres de govern, un dret que ara pertany al cap d'Estat.





Les esmenes proposades també inclouen l'enfortiment dels poders dels governadors regionals, la prohibició que els membres de govern i els jutges resideixin a l'estranger i l'obligació que els candidats presidencials hagin viscut a Rússia durant els últims 25 anys.





Els analistes veuen aquesta proposta presidencial com un esforç de Putin per guanyar una nova posició de poder, que li permeti seguir al comandament de l'estat després del seu actual mandat, que acaba en 2024.









