L'exposició a químics en aigua potable s'associa amb un 5% de tumors de bufeta

L'exposició a químics en l'aigua potable s'associa amb un 5% de tumors de bufeta a Europa, el que representa més de 6.500 casos anuals de càncer de bufeta atribuïbles a l'exposició a trihalometans (THM).





Aquesta és una de les conclusions d'un macro estudi liderat per l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per La Caixa, que ha analitzat per primera vegada la presència d'aquests compostos químics en l'aigua de l'aixeta de 26 països d' la Unió Europea.





Els trihalometans són compostos que es generen després de desinfectar l'aigua amb productes químics, i estudis previs ja havien associat l'exposició a llarg termini que té lloc tant per ingestió, inhalació o per absorció dèrmica- amb un major risc de càncer de bufeta.





Ara, aquesta nova investigació, publicada a la revista 'Environmental Health Perspectives', es va proposar recollir els nivells recents de trihalometans en l'aigua potable municipal europea, i estimar la càrrega de càncer de bufeta atribuïble.





"El major desafiament ha estat la recopilació de dades de trihalometans representatius a nivell nacional en tots els països de la UE", ha explicat la investigadora d'ISGlobal i coordinadora de l'estudi, Cristina Villanueva, que anima a millorar "la disponibilitat d'aquestes dades que haurien de ser de fàcil i ràpid accés".





L'equip científic va enviar un qüestionari a les organitzacions encarregades de la qualitat de l'aigua municipal per recollir informació sobre la concentració de trihalometans totals i individuals -cloroform, bromodiclorometà, dibromoclorometà i bromoform- en l'aigua de l'aixeta, xarxa de distribució o planta de tractament.





Aquesta informació es va complementar amb altres fonts d'informació disponibles com dades obertes, informes i literatura científica, entre d'altres.





Es va aconseguir obtenir les dades de trihalometans de 2005 a al 2018 de 26 països de la Unió Europea -tots menys Bulgària i Romania on la informació era menys extensa-, cobrint el 75% de la població.





Els resultats van indicar grans diferències entre països: el nivell mitjà de trihalometans en l'aigua potable en tots els països estava per sota de el límit reglamentari europeu -la mitjana va ser de 11,7 g / L quan el límit permès és de 100 g / L- , encara que els nivells màxims sí que van sobrepassar els límits en nou països: Xipre, Espanya, Estònia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Polònia, Portugal, Regne Unit.





Iro Evlampidou, primera autora de l'article, destaca que aquesta investigació "és d'especial interès per als països que registren alts nivells mitjans de concentracions de trihalometans en l'aigua de l'aixeta".





Així mateix, es van estimar els casos de càncer de bufeta atribuïbles mitjançant un càlcul estadístic que relacionava els nivells mitjans de trihalometans amb la informació internacional disponible de les taxes d'incidència de la malaltia a cada país.





En total, es van estimar 6.561 casos de càncer de bufeta per any atribuïbles a l'exposició a trihalometans a la Unió Europea, amb grans diferències entre països.





Espanya (1.482 casos) i Regne Unit (1.356 casos) van representar el major nombre estimat de casos atribuïbles, en part a causa de l'alta incidència de càncer de bufeta o l'elevada població d'aquests països.





Pel que fa al percentatge de casos atribuïbles de càncer de bufeta per l'exposició a trihalometans, Xipre (23%), Malta (17%), Irlanda (17%), Espanya (11%) i Grècia (10%) van ser els països que van mostrar els percentatges més elevats; en l'extrem oposat, es trobaven Dinamarca (0%), Països Baixos (0,1%), Alemanya (0,2%), Àustria (0,4%) i Lituània (0,4%).