Nova divisió al Tribunal Constitucional després de rebutjar recursos de Jordi Sànchez contra la seva presó

El Ple del Tribunal Constitucional (TC) ha tornat a perdre la seva unanimitat en rebutjar, amb vots discrepants, dos recursos presentats per l'exdiputat i expresident de l'ANC Jordi Sànchez, condemnat per sedició en la causa dei procés independentista de Catalunya.





En tot cas confirma la constitucionalitat de diferents decisions de Tribunal Suprem, relatives al seu manteniment en presó i a la denegació dels permisos que va sol·licitar per assistir a Parlament de Catalunya a l'abril de 2018.





La tònica d'aquesta falta d'unanimitat respecte a assumptes del procés és recent; es va inaugurar el passat 28 de novembre quan l'acord dels dotze magistrats al voltant d'aquests assumptes es va trencar respecte a un recurs de l'exlíder d'ERC també condemnat i a la presó Oriol Junqueras contra el manteniment de la seva presó provisional durant la instrucció i el judici per aquesta causa.





L'única cosa diferent és que en aquesta ocasió van presentar vot particular tres magistrats pertanyents al sector més progressista de tribunal de garanties, els magistrats María Luisa Balaguer, Juan Antonio Xiol Ríos, i Fernando Valdés, i respecte a Sánchez únicament han anunciat vot discrepant aquests dos últims , segons ha informat el tribunal de garanties, que avui només ha donat a conèixer la part dispositiva de les seves sentències. Les resolucions completes seran notificiadas en els propers dies.





A la primera sentència de la qual s'informa aquest dimecres s'ha desestimat el recurs d'empara presentat per la defensa de Sànchez contra dues resolucions concretes, una de l'instructor de la causa, Pablo Llarena del 9 de març de 2018 i una altra contra una interlocutòria de la Sala de Recursos de l'alt tribunal, del 17 d'abril d'aquest mateix any, que van denegar els permisos sol·licitats per assistir personalment a Parlament per defensar i debatre la seva investidura com a president de la Generalitat.





La sentència, el ponent del qual ha estat el magistrat Cándido Conde-Pumpido Tourón, considera que "els òrgans judicials han ponderat de manera constitucionalment adequada la concurrència de dades objectives i constatables que permet fonamentar l'existència d'un risc rellevant de reiteració delictiva".





En la segona de les resolucions, la ponència ha correspost al magistrat Alfredo Montoya, es confirma la constitucionalitat del manteniment de la presó provisional comunicada i sense fiança de Sánchez.





Els recursos es dirigien també a actuacions tant de Llarena com de la Sala, de dates de 6 de febrer de 2018 i de 20 de març d'aquest mateix any pels quals es va confirmar la seva situació de presó provisional.