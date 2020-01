Col·loquen un cap de porc a la seu d'ERC de Solsona

La seu d'ERC de Solsona (Lleida) s'ha llevat aquest dimecres amb un cap de porc a la porta i una bandera espanyola pintada a terra que ocupa també les escales i part de via pública.









Al costat del cap de porc hi havia un missatge amb el text en català: 'No heu après res de la història'.





L'alcalde de Solsona, David Rodríguez, ha assenyalat que la seu del partit no ha patit danys, ha precisat que la formació no ha debatut encara si presentarà o no denúncia i ha avançat que ell sí que ha denunciat els fets com a alcalde pels danys en la via pública.





David Rodríguez ha apuntat que s'han identificat dues persones que viuen a la zona com a presumptes responsables.





El CDR del Solsonès ha apuntat al seu compte de Twitter que no ha reivindicat l'acció però que estarà "a la banda de la iniciativa" i que les persones identificades no són del seu col·lectiu.