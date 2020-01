Alba González renuncia a ser directora general d'Igualtat i la substitueix Rita Bosaho

Alba González Sanz ha anunciat aquest dimecres que renuncia a ser la nova directora general d'Igualtat de Tracte i Diversitat Ètnica Racial, dependent del Ministeri d'Igualtat que dirigeix Irene Montero, segons ha anunciat la pròpia edil de Podem-Equo a Gijón.









Després d'aquesta renúncia, aquest càrrec estarà ocupat per Rita Bosaho, militant de Podem i d'origen ecuatogineà, segons han informat fonts del Ministeri.





Amb nacionalitat espanyola però nascuda a Guinea Equatorial, es va convertir en la primera dona negra a aconseguir un escó al Congrés dels Diputats el 2016 després de presentar-se com a cap de llista per Alacant de la coalició Compromís-Podem-És el Moment.





Llicenciada en Història per la Universitat d'Alacant, ha cursat un màster en Identitats i Integració a l'Europa Contemporània i destaca pel seu compromís polític en la lluita contra el racisme i la defensa dels drets humans.





Ha desenvolupat la seva major tasca profresional en l'àmbit dels drets humans i en la defensa dels drets de les dones, amb especial atenció a les situacions d'injustícia en països de Llatinoamèrica i Àfrica.





RENÚNCIA D'ALBA GONZÁLEZ





Rita Bosaho ocuparà així el lloc a què Montero havia postulat a Alba González, que aquest mateix dimecres s'acomiadava dels seus companys a l'Ajuntament de Gijón abans de l'últim Ple subratllant que seria un "honor i un orgull" treballar amb Irene Montero.





Tot i això, ha decidit fer un pas enrere per fer més visible al Ministeri la presència de "col·lectius racialitzats", tot i que s'ha posat a disposició de Montero per col·laborar en la lluita per la igualtat.





"Si alguna cosa sabem en el feminisme és que la representació i allò simbòlic importen. Hem reorganitzat l'equip d'aquest Ministeri perquè hi hagi una presència visible de dones pertanyents a col·lectius racialitzats. Això vol dir que no assumiré la Direcció General", ha indicat González a xarxes socials.