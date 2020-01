La gestora de Cs, en dificultats per justificar la destitució de líders crítics

El president de la Comissió Gestora de Ciutadans (Cs), Manuel García Bofill, ha subratllat aquest dimecres que la destitució de diversos líders autonòmics crítics que ha dut a terme obeeixen a la necessitat d'"ajustar" els òrgans del partit de cara a l'Assemblea General extraordinària, prevista per al 14 i 15 de març.





Durant un acte a Almeria, Bofill ha explicat que els 59 canvis efectuats en comitès provincials i autonòmics del partit s'han produït per omplir "buits i completar òrgans" dins de la formació que han d'estar funcionant de cara en congrés extraordinari on es decidirà el rumb a seguir en la nova etapa post-Rivera perquè no es perdi "qualitat en la participació".





Entre aquests canvis hi ha el dels portaveus dels Comitès Autonòmics d'Astúries, Nacho Prendes --exvicepresident de Congrés dels Diputats, i de Castella-la Manxa, Orlena de Miguel --exdiputada per Guadalajara--, tots dos crítics amb decisions de la anterior Executiva presidida per Albert Rivera --de la qual formaven part-- i que tampoc han amagat les seves discrepàncies durant el mandat de la gestora.





Manuel García Bofill, president de la Comissió Gestora de Ciutadans





Tots els canvis responen, segons el president de la gestora, a un "ajust" de "la realitat del partit a la realitat que tenim en aquest moment". Així, ha concretat que, de cara a aquest congrés que se celebrarà en dues setmanes, en què ha destacat que tots els afiliats valen el mateix --tant càrrecs com afiliats tindran un vot, ha subratllat--, tots els òrgans havien de estar funcionant per no caure en una situació "irregular".





La comissió gestora que encapçala "ha completat" l'organigrama del partit, ha concretat, "perquè en les pròximes vuit setmanes de debat, tots els nostres òrgans estiguin funcionals". "Si no, perdríem la qualitat del partit, que és una exigència dels afiliats", ha rematat.

En aquest marc, ha recordat que els Estatuts de la formació exigeixen que per ser portaveu d'un comitè autonòmic cal ser càrrec públic i orgànic i per això, precisament, han hagut de "ajustar aquesta realitat als nomenaments".





Des de Ciutadans han recordat que l'article 23 dels seus Estatus assenyala que l'elecció dels càrrecs que ostenten les secretaries dels comitès autonòmics "és discrecional per part del Comitè Executiu". En aquest cas, la Comissió Gestora ha mantingut els criteris aplicats anteriorment per l'Executiva, que per a ostentar el càrrec de portaveu del partit aquest ha de ser càrrec orgànic nacional o càrrec institucional de Ciutadans.





Prendes era a l'Executiva nacional però aquesta després va quedar dissolta, i Orlena va estar en l'Executiva fins al juliol. Cap dels dos tenia tampoc càrrec orgànic, perquè Prendes, que era vicepresident de Congrés, va perdre l'escó al novembre, mentre que De Miguel va ser diputada al 2016.





PRIMÀRIES EN CIUTADANS





De cara al congrés extraordinari, Bofill ha saludat que es pugui presentar una candidatura alternativa a la de la portaveu de Cs al Congrés, Inés Arrimadas, i ha rebutjat que pugui generar "divisió" de cara al conclave que el partit taronja celebrarà al març.





"Jo no tindria por del debat, encara que l'important és fer-los en el lloc que correspon i que les crítiques siguin constructives, propositives, que puguin aportar al model", ha dit a l'ésser interpel·lat a Almeria per l'anunci fet pel vicepresident de la Junta de Castella i Lleó, Francisco Igea, qui, després de la seva deixar el seu càrrec orgànic, ha apuntat que presentarà la seva candidatura a la Presidència del partit si el "model de partit" proposat per Arrimadas és l'actual.





García Bofill ha remarcat la situació actual del partit després de la massiva pèrdua d'escons després de les eleccions de 10 de novembre, que "obligava a ajustar aquesta realitat", ja que els estatuts i reglaments "exigeixen un càrrec públic o orgànic per ser portaveu". "Aquest ha estat el criteri, no podíem anar al congrés en situació irregular i qualsevol altra interpretació està fora de la realitat que nosaltres hem decidit", ha dit.





Al fil d'això, ha cridat a "diferenciar" entre els que són les "opinions de persones notòries" dins de Ciutadans a "les posicions de l'afiliat de base" per rebutjar que hi hagi "mar de fons" amb aquestes últimes decisions.





"Em sembla molt bé que algú vulgui presentar la seva candidatura, és més, és molt fàcil en aquest partit on no es requereixen avals", ha dit, per matisar que les crítiques han de ser "en els òrgans del partit" i "constructives".





García Bofill ha considerat que, de "tota aquesta pluralitat", han de sortir dues propostes "clares" que passen per "quin model de partit volen els afiliats i que estratègia volen per a Ciutadans".





TOTS ELS AFILIATS VALEN EL MATEIX





"Insisteixo, perquè sembla que no està clar, en que tots els nostres afiliats, estiguin o no en càrrecs, valen el mateix encara que sigui evident que uns són més influents que altres", ha assegurat, per advertir que "ningú va a determinar per si sola quina serà l'estratègia ni el model del partit".





Per al president de la gestora, entra dins de la "lògica" que qui vulgui presentar una candidatura "busqui diferenciar-se" i ha traslladat que des de la comissió "treballàvem perquè tot sigui impecable".





"És un procés normal a què jo no donaria més importància perquè no ens ha de preocupar el debat", ha insistit, al temps que ha traslladat que espera que "tota aquesta pluralitat ens enriqueixi".





Finalment, ha reiterat que el model de partit "ho decideix el conjunt d'afiliats i no un, dos o tres". "Hi haurà més d'una candidatura i, en aquest cas, estarem parlant no de model de partit, sinó de lideratge en el marc d'un joc democràtic legítim que no hem de témer i que esperem finalitzar feliçment", ha conclòs.