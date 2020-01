La CNMV posa la lupa sobre els tuits dels presidents de les empreses en borsa

La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) està preparant una guia amb recomanacions per a la difusió d'informació borsària en xarxes socials que publicarà en les pròximes setmanes, segons el president del supervisor, Sebastià Albella.





L'organisme espanyol promou aquesta mesura arran d'un tuit de la presidenta del Banc Santander, Ana Botín, en el qual parlava de les negociacions amb el grup Dia pel que fa al refinançament del deute de la companyia de distribució. Un comentari que va fer abans que Dia remetés a la CNMV el corresponent fet rellevant.





Com fins ara hi ha un 'buit legal' sobre aquest tipus de comentaris, Botín es a alliberar de ser sancionada. La normativa ha trigat a gestar i que la CNMV ambicionava fer-la a escala europea al costat de l'Autoritat Europea de Valors i Mercats (ESMA). Com que no va tirar endavant aquesta iniciativa, L'equip de Sebastián Albella només la imposarà a Espanya i es donarà a conèixer en el Pla d'Activitat de 2020.





La CNMV va obrir una investigació després de la piulada de Botín, que venia a aclarir els dubtes suscitats per unes declaracions que la banquera havia dit unes jornades organitzades per 'Financial Times' a Madrid, en la qual se li va preguntar per les negociacions amb Dia.

L'Organisme no va sancionar a Botín perquè no hi havia "base suficient per iniciar un procediment sancionador a conseqüència dels fets esmentats". En un comunicat, la CNMV. Va assenyalar la necessitat de publicar criteris addicionals als continguts en el comunicat dirigit als emissors de valors cotitzats sobre el nou marc normatiu europeu d'abús de mercat.





LA CNMV OBRE EXPEDIENT PER INFRACCIÓ MOLT GREU A DIA I A CURRÁS





El Comitè Executiu de CNMV ha incoat un expedient administratiu sancionador per infracció "molt greu" a Dia, així com al ex conseller delegat Ricardo Currás ia altres exdirectius per haver subministrat informació financera amb dades "inexactes o no veraces" en els seus comptes anuals de 2016 i 2017.





En concret, l'expedient, incoat en la reunió del 19 de desembre de 2019, s'obre contra la cadena de supermercats, l'ex conseller delegat d'aquests anys, a quatre alts exdirectius i als consellers que formaven part de la comissió d'Auditoria i compliment de la companyia en el moment dels fets, segons informa el supervisor en un comunicat.





En la mateixa reunió, aquest òrgan, de conformitat amb el que preveu l'art. 272.2 de la Llei del Mercat de Valors, ha acordat suspendre la tramitació de l'esmentat expedient per "trobar-se en tramitació un procés penal" per fets idèntics o inseparables fins que recaigui pronunciament ferm de l'autoritat judicial.





La CNMV ha assenyalat que aquest comunicat es realitza a l'empara del que disposa l'article 313 quinquies de la Llei del Mercat de Valors i no prejutja el resultat final de l'expedient sancionador, en el qual els expedientats comptaran amb tots els mitjans que l'ordenament jurídic els confereix per a la defensa dels seus drets.









IMPUTACIÓ DE CURRÁS I D'ALTS DIRECTIUS PER PRÀCTIQUES IRREGULARS





L'organisme presidit per Sebastián Albella ha comunicat la imposició d'aquest expedient en el dia en què el magistrat de reforç del Jutjat Central d'Instrucció 6 de l'Audiència Nacional, Alejandro Abascal, ha declarat investigats al ex conseller delegat de Grup Dia, Ricardo Currás , i al seu número dos, Amando Sánchez Falcón, per administració deslleial i frau en els comptes al haver presumptament engreixat els números de la companyia el 2017 mitjançant "pràctiques irregulars" que van suposar un increment fictici de 51,8 milions d'euros per poder així cobrar el seu bonus.





En l'acte, notificat aquesta setmana, l'instructor dirigeix així mateix el procediment a instàncies de Fiscalia Anticorrupció contra els llavors directors comercials Luis Martínez Gallardo i Juan Cubillo, l'exdirector financer Antonio Arranz Martín i l'auditor de KPMG Carlos Pelegrina García, que va revisar les comptes de la cadena de supermercats posades en qüestió.





Segons explica, "per a la consecució dels objectius proposats per a l'exercici 2017, atès que les xifres pròpies de l'exercici no arribaven als mateixos i es produiria un important descens en la xifra de l'Ebitda, Currás va idear un pla -que en part implicava la utilització de pràctiques irregulars prèvies- per alterar certes magnituds amb reflex directe "en aquest balanç," el que li proporcionava una aparença de sòlida gestió i aconseguir el cobrament del variable per objectius".





La investigació detecta quatre d'aquestes pràctiques que s'imputa directament a l'ex CEO de la companyia: Previsió d'ingressos no justificats procedents de negociació amb proveïdors per import de 6,3 milions d'euros; una incorrecta comptabilització d'ingressos derivats de càrrecs de proveïdors de marca pròpia que ascendeix a 21,7 milions; l'eliminació no justificada de la provisió de Factures Pendents de Rebre per 18,3 milions d'euros i el pagament de bonus i gratificacions a el personal no provisionats de fins a 5,5 milions d'euros.





"El resultat final del pla traçat i executat, va comportar que els comptes individuals de Dia en l'exercici 2017 oferissin una imatge que no es corresponia amb la real de la matriu, el que es va traslladar als comptes consolidats de l'exercici, així com tenir reflex en la projecció d'objectius per a l'exercici 2018", recull la interlocutòria.





Com en 2018 no s'aconseguia arribar a la xifra d'objectius, un cop cessat Currás es va iniciar una investigació en Dia Espanya per descobrir les causes que va motivar la comunicació a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) de la necessitat d'una reexpressió dels comptes de 2017 quan es tanquessin les de l'exercici en curs.





El resultat va ser un ajust aproximat de 56 milions d'euros en el patrimoni net comptable a 31 de desembre de 2017 la qual cosa, des del punt de vista de la seva cotització borsària comporto que el preu de l'acció patís una variació a la baixa del 42, 22% a el tancament del dia 15 d'octubre -primer fet rellevant- i del 24,50% a el tancament del 22 d'octubre -segona comunicació a la CNMV-.





"Després de la investigació duta a terme es pot concloure que dels ajustos que es van incorporar als Estats Financers de Grup DIA corresponents a l'exercici 2017, quatre d'ells tenen el seu origen en pràctiques comptables irregulars ideades per Ricardo Currás, els quals, considerats a nivell agregat, van suposar una alteració artificial de l'Ebitda de 2017 per un import de 51,8 milions d'euros, del total de 69,7 milions d'euros d'ajustos que s'han incorporat als Comptes Anuals, nets de l'efecte fiscal", conclou l'instructor .