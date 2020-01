El festival Primavera Sound de Barcelona ha anunciat aquest dimecres als artistes que actuaran en la pròxima edició, que se celebrarà al Parc del Fòrum entre el 3 i el 7 de juny.





Entre els més destacats, la cantant nord-americana Lana de Rey, la banda de rock The Strokes, el porto-riqueny Bad Bunny, la Dj Bad Gyal o Tyler, the creator. També han estat confirmats altres grups com Massive Attack, Bauhaus, The National, Cigarettes After Sex, Pavement, King Gizzard & the Lizard Wizard i Brockhampton.









En aquest sentit, el festival de música, que se celebra des de l'any 2001, ha anunciat a altres artistes com el duo Disclosure, Beck, Iggy Pop, Kacey Musgraves, King Princess, Nina Kraviz, Caribou, King Krule, Brittany Howard, Dj Shadow, Young Thug, Kim Gordon, Jeff Mills i Freddie Gibbs & Madli, entre d'altres.





Primavera Sound ha anunciat el cartell de la seva nova edició en un vídeo a través de les seves xarxes socials. Al novembre, el festival ja va revelar a altres cantants com Maria del Mar Bonet, Bikini Kill, Mavis Staples i Chromatics.