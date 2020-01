El impeachment de Trump arriba al Senat dels EUA

La Cambra de Representants va votar aquest dimecres 15 de gener per enviar al Senat els dos articles per a la impugnació de Donald Trump, triant qui seran els fiscals per al judici polític del President dels Estats Units a la cambra alta del Congrés.





Nancy Pelosi, la demòcrata que lidera la Cambra de Representants, ja havia dit que els membres del seu partit usarien majoritàriament al Congrés per enviar els articles al Senat. Ara que han estat aprovades, s'espera que el judici de Donald Trump per càrrecs d'abús de poder i obstrucció de Congrés causa de la seva relació amb Ucraïna comenci tan aviat com el 21 de gener.





Donald Trump és el tercer president dels Estats Units subjecte a procediments d'impugnació després de Richard Nixon i Bill Clinton.





Per ser destituït del seu càrrec, dos terços dels membres del Senat han de votar a favor després que se li hagi donat un judici polític que podria exposar més detalls del cas que porta a Trump a aquest procés.





Donald Trump està acusat de pressionar el president ucraïnès Volodymyr Zelenskiy perquè investigui l'activitat del fill de Joe Biden -l'actual candidat en la carrera presidencial del partit demòcrata i ex vicepresident dels EUA sota el mandat de Barack Obama- amb una empresa ucraïnesa.





Per l'impeachment de Trump, la Cambra de Representants va designar a diversos congressistes que actuaran com fiscals en el judici del Senat.





Ara el president de Tribunal Suprem, el jutge John Roberts Jr., realitzarà la tasca formal de prendre el jurament de tots els senadors. Després d'aquest acte solemne, els senadors prenen decisions més pràctiques, definint les normes de procediment que s'adoptaran durant el judici del Senat. Entre les regles a definir està, per exemple, la durada de les deposicions.





A continuació, se sol·licita al president Donald Trump que comparegui davant el Senat per respondre als càrrecs que se li imputen. El president dels Estats Units pot negar-se (el que equival a una declaració d'innocència per la seva banda) o pot estar present.





Els representants com fiscals el van ser: Adam Schiff; Jerry Nadler; Hakeem Jeffries; Jason Crow; Val Demings; Zoe Lofgren; i Sylvia García.