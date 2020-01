Casillas podria ser candidat a la Federació

Un dels primers capítols de la novel·la va aparèixer l'agost de 2018, quan la Lliga de Clubs va voler celebrar un partit de lliga que acabava de començar als Estats Units, com a part d'un acord publicitari.





A l'octubre, quan les protestes a Catalunya van ajornar un Barcelona-Reial Madrid, el segon capítol va ser sobre la reprogramació del partit per al Santiago Bernabéu o l'estada al Camp Nou. Finalment, en les últimes setmanes de l'any, el tercer capítol va ser de nou sobre un partit als Estats Units, un Vila-real-Atlàntic-Madrid, aquest cop a Miami.





Tres capítols que expliquen, en tota la seva extensió, la dificultat de relació i entesa entre la Federació Espanyola de Futbol i la Lliga Espanyola de Clubs en els últims temps.





Luis Rubiales i Javier Tebas, presidents d'un organisme i altre, respectivament, no han ocultat el fet que discrepen en pràcticament tots els punts centrals de el futbol a Espanya i han polaritzat l'opinió pública.





Rubiales, en general, s'ha erigit en el guanyador de tots els partits: ha aconseguit implantar el format reformulat de la Supercopa, jugada a manera minitorneig a l'Aràbia Saudita, ha evitat la celebració de partits de campionat a l'estranger i ha mantingut el Barcelona -Reial Madrid a Catalunya. Enmig, la relació va patir una erosió gairebé inevitable - erosió que ara pot posar a Iker Casillas a l'ull de l'huracà.





Javier Tebas està considerant desafiar Casillas amb una candidatura a la presidència de la Federació Espanyola de Futbol. S'espera que Luis Rubiales convoqui eleccions per a la segona meitat de març, per davant dels dos particulars de la selecció espanyola que ja serveixen de preparació per a l'Eurocopa 2020, i Tebas considera que el porter és el nom ideal per retirar el suport a Rubiales i tenir un aliat en lloc d'un rival al capdavant de la federació.





Tot i aixó, Casillas mirarà amb especial cautela el possible repte que planteja Javier Tebas. En un escenari en què va acceptar córrer i enfrontar-se a Luis Rubiales, l'espanyol es veuria obligat a posar fi a la seva carrera de forma definitiva, una cosa que encara no ha fet.





Després de patir un infart de miocardi el primer dia de maig de l'any passat, el porter no va tornar a jugar al FC Porto i va integrar l'estructura dels dracs, però encara no ha anunciat formalment el final de la seva carrera, una cosa que hauria de passar per a poder sol·licitar la direcció de la Federació.





'Sport' també indica que, a més del ple suport de la Lliga de Clubs, Casillas comptaria amb el suport de l'Associació Espanyola de Futbolistes i de la gran majoria dels jugadors de país. Si es presenta, el porter hauria de ser l'únic rival de Luis Rubiales, que porta en el càrrec des de maig de 2018 i que podria veure ampliat el seu propi mandat fins a l'any 2024 de forma victoriosa.