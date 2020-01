Escorcollen les seus de la química Iqoxe a La Canonja i El Prat

Els Mossos d'Esquadra escorcollen aquest dijous les seus de l'empresa química Iqoxe a La Canonja (Tarragona), on el dimarts va explotar un reactor d'etilè, i al Prat de Llobregat (Barcelona).





Fonts de l'empresa han confirmat que els agents estan en el lloc des de les 16.30 hores d'aquest dijous i han assegurat que Iqoxe ha ofert la "màxima col·laboració" a la policia per a l'escorcoll de les instal·lacions.





El jutjat d'Instrucció 1 de Tarragona instrueix la recerca, que està baix secret de sumari.









Inspecció de Treball de la Generalitat ha obert dos expedients a la química Iqoxe després de l'explosió que es va produir dimarts a les seves instal·lacions a Tarragona i que va comportar víctimes mortals i diversos ferits.





Així ho ha explicat el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Chakir el Homrani, en declaracions als mitjans: "Treballarem per aclarir les causes i responsabilitats d'un accident molt greu en el qual han hagut morts i ferits. Volem anar fins al fons".









El Homrani ha explicat que el departament va activar la Inspecció de Treball de Guàrdia just quan es va produir l'explosió, tot i que els especialistes d'Inspecció no han pogut accedir a l'empresa perquè les seves instal·lacions estan confinades fins que els cossos d'emergència acabin la seva intervenció i certifiquin que és segur el seu accés.





Ha reconegut que el procés serà "llarg i complex" per l'estat en què han quedat les instal·lacions de Iqoxe, si bé ha advertit que s'acabaran sabent les causes i responsabilitats.





SANCIONS





Preguntat per l'import de la sanció que es pot imposar en el cas que Iqoxe no seguís els protocols d'actuació corresponents, El Homrani ha indicat que s'ha d'analitzar i que per a això compten amb especialistes en espais confinats i explosions, si bé ha avançat que pot ser una "sanció molt greu" si es detecten irregularitats.





El conseller ha apuntat que Iqoxe havia rebut en els últims anys quatre expedients sancionadors ferms per condicions de treball i en matèria de salut i seguretat laboral, amb imports des dels 2.000 euros als 8.000.