Nedgia (Naturgy) potencia el desenvolupament del mercat de gas renovable a Europa

Nedgia, la distribuïdora de gas del grup Naturgy, participa com a soci, representant a Espanya, en el consorci europeu Regatrace, un projecte en el qual participen 15 organitzacions de deu països europeus que té com a objectiu desenvolupar el mercat europeu del gas renovable.





Entre les iniciatives que ha de desenvolupar Regatrace destaquen la creació d'un sistema de comerç eficient basat en l'emissió i comercialització de Garanties d'Origen (GdO) de biometà i altres gasos renovables; l'establiment d'organismes emissors nacionals de GdO o la integració de les GdO de diferents tecnologies de gasos renovables amb els sistemes de GdO elèctrics i d'hidrogen, entre d'altres.









Com a part integrant del projecte, Nedgia va assenyalar que avança en la seva ferma aposta pel gas renovable com a solució per contribuir a la descarbonització de l'economia.





En concret, la companyia col·labora en el desenvolupament de projectes de demostració i innovació, en els processos de producció i reducció de costos, així com en els principals grups de treball d'interès per compartir experiències i alinear les visions que els diferents agents tenen del desenvolupament del gas renovable.





L'EUROPEU 'GREEN DEAL'





La Comissió Europea va presentar el passat mes de desembre el 'European Green Deal', un pla que inclou cinquanta accions concretes per lluitar contra el canvi climàtic i convertir Europa en el primer continent climàticament neutre en l'any 2050.





El gas renovable està present en aquest pacte verd, en el qual la CE destaca la importància de desenvolupar i incentivar la creació d'un mercat competitiu de gas descarbonitzat i de treballar en les tecnologies innovadores que serveixin per descarbonitzar els sectors industrials clau en 2030, entre les que s'inclouen els gasos renovables.