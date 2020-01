El Barça, premiat com el millor club de futbol 'online' a Xina

L'aposta per la innovació i per la cerca de nous canals i formats digitals que permetin connectar amb noves audiències i apropar el Club i els seus valors als fans de tot el món és una de les característiques que defineixen el FC Barcelona. Una aposta que ha rebut un nou reconeixement a la Xina als premis Red Card 2020, organitzats per Mailman, la consultora especialitzada en els àmbits del màrqueting i l’esport, que han distingit l’entitat blaugrana com el millor club online al país asiàtic.





L’encarregat de rebre el premi en representació del FC Barcelona ha estat el directiu Dídac Lee, responsable de l’Àrea Digital del Club. Així mateix, Toni Claveria, Head de la regió APAC, ha participat a Xangai a la cerimònia d’entrega d’aquests guardons





Augment d’un 57% de presència digital en un any





El FC Barcelona rep així un important reconeixement al significatiu creixement que ha experimentat la seva presència digital en els diferents canals socials a la Xina, on a finals del 2019 comptava amb 9,37 milions de seguidors. Una xifra que suposa 3,42 milions de seguidors més respecte a finals del 2018, o el que és el mateix, un increment del 57% en un any.









En aquesta línia, al llarg del 2019 es va registrar un avenç generalitzat a les plataformes Weibo, WeChat i Toutiao, tot i que el creixement més marcat es va experimentar al canal Douyin, on actualment més de 2,4 milions de fans segueixen el club blaugrana. En aquesta línia, amb 200.000 likes de mitjana per vídeo publicat, el Barça s’ha posicionat com el club de futbol amb el creixement més ràpid entre totes les entitats esportives amb presència en aquesta xarxa social.





Així mateix, el Barça és el club amb el major nombre d’interaccions a nivell online a la Xina, recuperant el lideratge, que ha vingut marcat per la clara aposta digital de l’entitat blaugrana per aquest mercat i per l’àmbit digital. Un resultat que, a més, suposa seguir la tendència dels resultats registrats pel Club a nivell global en altres plataformes on té presència.





Un dels objectius clau del Barça és incrementar tant el nombre de seguidors com l’engagement amb els fans, creant diferents continguts dissenyats especialment per a l’audiència xinesa i que s’adaptin al seu panorama digital. Per aconseguir-ho, des de l’any passat el Club compta amb dues agències de comunicació i màrqueting amb base a Xangai, dedicades exclusivament al mercat xinès.





En aquest marc, algunes de les accions més destacades que es van portar a terme l’any passat inclouen la creació d’un vídeo amb motiu de l’Any Nou xinès realitzat juntament amb fans del país asiàtic, el llançament del web oficial del Club en xinès i la creació de vlogs en aquest idioma en moments clau de la temporada. A més, el Barça ha consolidat la seva relació amb les principals plataformes digitals a la Xina, i collabora regularment amb influencers i celebrities xinesos en la creació de continguts que li permetin connectar amb els fans.





Els premis Red Card tenen com a objectiu reconèixer les millors iniciatives digitals i de fan engagement portades a terme al mercat xinès. Els premis compten amb un jurat de nou professionals del sector, de diferents empreses líders en el món de l’esport al país asiàtic i s’han convertit en els guardons més reconegut de la indústria a la Xina.