Mikhail Mishustin, nou primer ministre de Rússia

El parlament rus confirma a Mikhail Mishustin com a nou primer ministre de Rússia al endemà que fos nomenat pel president Vladimir Putin per promoure un "canvi real" al país.





"La decisió està presa", va declarar el president de la cambra baixa de parlament rus (Duma), Viatcheslav Volodine, després de la votació que va llançar 383 vots a favor del nomenament de Mishustin.





En la mateixa votació a la Duma, dominada per les forces polítiques a favor de Putin, no es van registrar vots en contra i hi va haver 41 abstencions.





Abans de la votació a la Cambra, Mikhaïl Mishustin, que fins ara era el director de l'Autoritat Federal Tributària de Rússia, es va dirigir als membres i es va comprometre a què els russos es beneficiïn de "veritables canvis per a millor".





En el seu discurs, Mishustin va destacar la seva missió com a Primer Ministre, "justícia social", assegurant que se centrarà en les qüestions socials i en la millora del nivell de vida dels russos. "Tenim tots els recursos necessaris per complir amb les metes establertes pel president", va dir.





"El president vol que l'executiu lideri el creixement econòmic i ajudi a crear llocs de treball. L'augment dels ingressos reals és una prioritat per al govern", va continuar Mishustin, afegint que està obert a "la crítica constructiva".





Després d'un discurs d'uns 10 minuts, Mikhail Mishustin va ser sotmès a un torn de preguntes per part dels membres de la Duma.





El nomenament de Mikhaïl Mishustin es va produir el 15 de gener a la tarda després de la dimissió de Dmitri Medvédev, que havia estat primer ministre de Rússia durant vuit anys.





Medvédev va dimitir poques hores després que Vladímir Putin anunciés les reformes constitucionals durant un discurs sobre l'estat de la nació.





Al parlament, Mikhail Mishustin no va donar cap indicació sobre la futura composició del nou executiu rus.