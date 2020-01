L'Hospital El Pilar utilitza la realitat virtual per reduir l'ansietat infantil

L'Hospital del Pilar de el grup Quirónsalud ha posat en marxa una iniciativa per reduir l'ansietat dels més petits abans de la consulta mèdica.









Gràcies a la iniciativa Nixi for the Children, els pacients pediàtrics podran conèixer a través de la realitat virtual els espais de l'hospital on va ser atès.





Amb unes ulleres de cartró dissenyades especialment per a realitat virtual en què s'insereix un telèfon mòbil, el nen podrà accedir a l'escenari virtual dissenyat conjuntament pel

Servei de Pediatria de l'Hospital del Pilar i Nixi For Children.





En el vídeo es pot veure Nixi, un nen virtual que guia el pacient pels diferents

espais pediàtrics de l'Hospital del Pilar.









"Quan visiten el metge molts nens no saben bé què els espera o pot ser que hagin tingut una mala experiència anterior i no tenen ganes que es repeteixi", explica la doctora Marta Quixano, cap de Servei de Pediatria de l'Hospital del Pilar.





"Amb aquesta iniciativa intentem reduir aquesta ansietat i amb un ambient infantil, de conte, vam aconseguir que no ens vegin com a personatges aliens a ells sinó més aviat com algú amable que vol ajudar-los a sentir-se millor", afegeix.





"La realitat virtual és una experiència d'immersió. És a dir, els nens veuen un vídeo i tenen la sensació d'estar en un altre lloc" explica Tomàs Lóbez, CEO i fundador de l'empresa Nixi For Children. "Per exemple, els podem ensenyar la consulta de metge abans que entrin, de manera que ells ja poden fer-se una idea del que van a trobar i reduir així la seva por o la seva ansietat".