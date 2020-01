L'última jugada del Síndic: demana amnistia o indult com a solucions per a Catalunya

El síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha apostat aquest dijous per l'amnistia o l'indult per alliberar els presos independentistes condemnats en la sentència de l'1-O, o fer una reforma o derogació del delicte de sedició amb efectes similars, com "solucions polítiques" per al conflicte amb Catalunya.









Ha ressaltat que són instruments dins del marc constitucional i que les seves tres propostes es basen en la premissa que "això és un conflicte polític i, per tant, ha d'estar en mans dels polítics", segons ha declarat en una roda de premsa després de lliurar al president de Parlament, Roger Torrent, l'informe 'La sentència 459/2019 de el Tribunal Suprem i la seva repercussió en l'exercici dels drets fonamentals'.





Ribó també ha dit que no es pot permetre que el conflicte "derivi al govern dels jutges" i ha apostat per un diàleg que sigui valent i constructiu, incloent una consulta a la ciutadania de Catalunya sobre el seu futur polític, segons ha apuntat.





En l'informe, el Síndic ha analitzat la sentència de Tribunal Suprem (TS) i ha considerat que té un 'chilling effect' o "amenaça o prevenció autoritària sobre l'exercici de drets", en contenir una lectura restrictiva dels drets fonamentals, segons ha expressat Ribó.





L'adjunt general a Síndic, Jaume Saura, ha defensat que "la sentència es fixa només en el delicte i no fa la ponderació amb els drets fonamentals", cosa que ha considerat que posa en risc a tots els ciutadans.





"El risc més greu per als drets fonamentals és el fet que una mobilització no violenta, el fet de protestar contra actuacions judicials" pugui arribar a ser sedició, ha dit Saura.





Ha exemplificat que "una vaga general en la qual hi hagi algun element violent o descontrolat podria ser, amb aquesta interpretació" un delicte de sedició.