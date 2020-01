Un restaurant cobra 38 centaus per "preguntes estúpides"

Un restaurant a Denver, Colorado, Estats Units, va elaborar una llista de "preguntes estúpides" fetes als seus empleats pels clients i va començar a cobrar 38 centaus per cadascuna d'elles.





Un dels "receptors" va decidir publicar la factura a Instagram i ràpidament la publicació es va tornar viral.





Són 0,38 dòlars per molestar els empleats amb el que els amos de Tom's Diner consideren "preguntes estúpides".









Tot s'especifica en els tiquets d'aquest restaurant -un clàssic de Denver que porta 20 anys obert, molt estimat per la població, que fins i tot es va unir per evitar la seva demolició-.





Aquesta sembla ser una altra de les diverses publicacions que ocasionalment apareixen a les xarxes socials de les factures dels restaurants publicades pels clients, que normalment s'eleven contra els preus cobrats. En aquest cas, però, no és tant el cost de la factura, sinó a l'insòlit del cas.





Perquè no es qüestionin els criteris de classificació, Tom's Diner anuncia al menú els exemples de preguntes "estúpides". És a dir, s'avisa als clients amb antelació.









Aquesta mesura inusual es va donar a conèixer després de la publicació de la factura per part d'un client, que s'identifica a Instagram com "copendejo", tot i que no ha dit quina va ser la "pregunta estúpida" que va fer.