Puigdemont acaba el seu primer ple de l'Eurocambra sense aconseguir entrar en cap grup polític

El primer ple de Parlament Europeu per l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín ha finalitzat sense que hagin aconseguit entrar en cap grup polític i mentre Els Verds/Aliança Lliure Europea (ALE) -en el qual ja està ERC- segueix debatent la seva accepta o rebutja la seva sol·licitud per integrar-se en la formació.









Puigdemont i Comín han demanat l'ingrés en aquest grup a través d'ALE, que està formada per partits nacionalistes de tot Europa, com el BNG, en SNP escocès o el Plaid Cymru gal·lès. No obstant això, la seva petició genera dubtes en el soci ecologista.





El malestar dels Verds, la part majoritària de la coalició, va quedar patent aquest dimarts, quan el seu copresident, el belga Philippe Lamberts, va reconèixer que era un assumpte que suposava "un problema" per al seu partit i va titllar d'"incoherent" la seva entrada perquè els "millors amics" de Puigdemont són els nacionalistes flamencs del N-VA, que tenen uns valors "oposats" als dels Verds.





"Sí, per a nosaltres la seva integració suposa un problema (...). És incoherent que demanin integrar-se en un grup els valors són oposats als dels seus millors amics belgues", ha dit el belga, per després convidar Puigdemont i Comín a demanar l'entrada en els Conservadors i Reformistes Europeus (ECR), el grup que la N-VA flamenca comparteix amb Vox.





L'expresident català ha tret ferro a aquestes declaracions i ha assegurat que a ells ningú els ha comunicat cap decisió definitiva sobre la seva sol·licitud. També ha assenyalat que s'ha equivocat l'opinió personal de Lamberts amb la del conjunt de el grup dels Verds / ALE.





Els Verds i ALE intentaran resoldre l'assumpte "en les pròximes setmanes". Per a això, s'ha acordat la creació d'un grup de conciliació format per dos eurodiputats de cada part del grup.