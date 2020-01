L'Eurocambra consulta de nou si el procediment amb Junqueras ha estat correcte

La comissió d'Assumptes Jurídics de Parlament europeu (JURI) demanarà als serveis legals de la institució que aclareixin si va ser correcte el procediment que es va seguir per complir amb la sentència de Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre el líder d'ERC, Oriol Junqueras, inclòs el seu reconeixement com a eurodiputat i posterior retirada de l'escó.









Els dubtes tenen a veure amb l'aplicació dels articles 3.6 i 4.7 del Reglament intern de Parlament Europeu que apunten responsabilitats de la comissió JURI en les tasques de comprovació i verificació de credencials i també pel que fa a quan pot l'Eurocambra declarar invàlid el mandat examinat o negar-se a declarar la vacant.





Així ho ha decidit la presidenta de la comissió, la liberal britànica Lucy Nethsingha, després d'escoltar els diferents grups en una reunió a porta tancada i en la qual Els Verds van intentar sense èxit que el nom de Junqueras fos inclòs en l'informe que avala les credencials dels eurodiputats a l'inici de cada legislatura.





L'informe de verificació de credencials és un treball de la comissió d'Assumptes Jurídics, que comprova que tots els eurodiputats han signat les declaracions d'interessos i que no existeixen incompatibilitats amb l'escó europeu. El calendari preveu que l'informe sigui adoptat en l'última setmana de gener, encara que es pot actualitzar posteriorment si hi ha noves incorporacions o sortides.





El grup dels Verds, de què forma part ERC i que va designar Junqueras vicepresident quan se li va reconèixer com a eurodiputat, vol que el líder independentista formi part d'aquest llistat, tot i que l'Eurocambra, seguint les decisions de la Junta Electoral Central (JEC) i del Tribunal Suprem (TS), li va desposseir de la seva acta d'eurodiputat a l'efecte del des del 3 de gener.





Després de la discussió a porta tancada, la presidenta de la comissió d'Assumptes Jurídics ha conclòs, sense reserves de cap grup, dirigir-se als serveis jurídics per "aclarir el paper" d'aquesta comissió en el reconeixement dels eurodiputats, especialment pel cas de Junqueras, han explicat les fonts.





En el cas de Junqueras i també en el de l'expresident de Catalunya Carles Puigdemont i de l'exconseller Toni Comú, l'Eurocambra els va atorgar l'escó -i l'hi va retirar després a el líder d'ERC- per decisió de president de la institució després de consultar els serveis de l' Parlament, però sense passar l'examen de la comissió parlamentària competent.





L'Eurocambra va reconèixer al gener Junqueras, Puigdemont i Comín com a eurodiputats tot i no haver recollit l'acta en la JEC a Madrid, després de concloure que així ho havia de fer per complir la sentència del TJUE sobre l'abast de la immunitat de Junqueras segons la qual un eurodiputat ho és des de la proclamació dels resultats electorals.





La decisió de Tribunal europeu, però, va deixar en mans de TS decidir com aplicar aquesta sentència. L'Alt Tribunal espanyol va comunicar després a el president de l'Eurocambra, David Sassoli, que la conseqüència de la condemna en ferm de Junqueras pel procés independentista és que quedava inhabilitat per assumir aquest càrrec, el que es va traduir en que també li fos retirat el reconeixement d'eurodiputat.