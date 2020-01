Catalunya celebra aquest divendres la seva primera cimera climàtica per interpel·lar a la societat

La Generalitat ha convocat aquest divendres la primera Cimera Catalana d'Acció Climàtica que reunirà administracions, empreses i entitats per interpel·lar a la societat i buscar "compromisos" en la lluita contra el canvi climàtic.





La cimera, que tancarà el president de la Generalitat, Quim Torra, se celebrarà al Teatre Nacional de Catalunya (TNC) i comptarà amb diverses taules rodones i la presentació d'un document de compromisos: "Tothom s'ha de sentir interpel·lat" , ha explicat el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Damià Calvet.





S'han celebrat prèviament al cim 12 reunions plenàries de preparació, amb representant de diversos sectors: ports i aeroports; universitats; automoció i mobilitat; indústria; sector primari; salut; món local; agents econòmics i socials; habitatge i construcció; món econòmic, i entitats.









En les reunions plenàries han participat 223 persones de 191 empreses i organitzacions, amb un total de 27 hores de debat, de les que Calvet s'ha mostrat molt satisfet i en les que ha vist interès dels participants.





La Cimera Catalana constarà de tres taules de diàleg: una primera amb el món local, amb la participació de l'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), les quatre diputacions i les entitats municipalistes, amb la voluntat de la Generalitat d'"oferir un paraigua" i poder incloure iniciatives locals.





La segona taula estarà encarada a la innovació, amb la presència de diversos sectors com la Universitat Autònoma de Barcelona, Seat, Agbar, un despatx d'arquitectura i el Centre Financer de Barcelona, i l'última girarà sobre l'acció, amb les experiències de Cellers torres, Bonpreu, Turalcat, Fira de Barcelona i Port de Barcelona.





Durant la cimera, a la qual s'espera que acudeixin un miler de persones, es faran públics un document de compromisos, amb sis compromisos generals i un centenar de sectorials, amb els quals els assistents es puguin comprometre "voluntàriament" amb un o altre.





Els compromisos generals inclouen àmbits com la fixació d'objectius de reducció de la petjada de carboni; difusió de coneixement sobre canvi climàtic; reducció de l'ús de combustibles fòssils; descarbonització de la mobilitat; eficiència energètica, i compra responsable a proveïdors.





Davant d'aquesta sèrie de compromisos generals com enfront dels d'àmbit més sectorial, les empreses es podran adherir de manera voluntària a través del departament via web, però Calvet ha confiat que la coscienciació davant l'emergència climàtica faci "no sigui un compromís de paraula , sinó un acte notarial".





COMISSIONS DE SEGUIMENT





Posteriorment a la cimera, es crearan tres comissions de seguiment --mitigació, prevenció i adaptació--, amb presidències independents i que vetllaran pel compliment dels compromisos adquirits, i la Cimera Catalana té voluntat de continuïtat.





A més de Torra, Calvet i Subirà, està prevista la presència dels consellers d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Alfred Bosch; d'Interior, Miquel Buch; d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón; de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, i d'Agricultura, Teresa Jordà.