El Govern central no presentarà els Pressupostos fins al juny

La qüestió catalana encara va per llarg i Sánchez no vol que aquesta dificulti les negociacions. Per això, des de Moncloa s'ha donat ordre de posar fre als Pressupostos generals de l'Estat. Abans cal seguir recollint petits avenços en la taula de diàleg entre governs perquè ERC doni suport als comptes estatals.





I per poder comptar amb els republicans, el Govern central sap que primer ha d'anar avançant amb la Generalitat de Catalunya perquè ERC afluixi les seves posicions i aconseguir acords.





Tot i que la investidura ha posat fi al bloqueig, són necessaris uns pressupostos sense els quals Sánchez tindrà molt difícil governar. L'aprovació dels comptes de l'Estat asseguraria a president almenys mitja legislatura.





Per ara l'únic pactat amb ERC va ser el seu suport via abstenció perquè Sánchez fos president. Per ara, res més. A partir d'ara, hauran de fer passos de cara a què els republicans abaixin el to belligerant de cara assegurar un equilibri.





Això fa que el Govern estatal de coalició tingui una dependència d'ERC no poc important. I això condicionarà els primers mesos. Per ara els republicans han demanat temps. A Catalunya encara està tot molt mogut.





El Govern central necessita l'aval d'ERC i sap que no ho tindrà gens fàcil per arrencar un aval. I a hores d'ara encara no es donen les condicions. Els passos han de ser petits perquè els republicans no estableixin més línies vermelles.





Fins ara el Govern d'Espanya no tindria massa problema, ja que els Pressupostos de 20118 compten encara amb l'aval de Brusselles. I això li dóna marge per tenir-ho tot ben lligat. No pot repetir el de l'anterior legislatura, quan ERC va rebutjar in extremis el seu suport als pressupostos i va dur a avançar les eleccions.





Així, el Ministeri ha començat a treballar amb un calendari que endarrereix la presentació dels Pressupostos fins al mes de març. Coincidiria amb el mateix mes en què van ser registrades els comptes de 2017 i 2018, i així puguin aprovar al juny.