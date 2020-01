La preocupació per la classe política arriba un rècord com a segon problema per als espanyols

La classe política marca rècord com a segon problema d'Espanya i apareix ja citada com a tal en gairebé la meitat dels qüestionaris omplerts pels 4.800 espanyols entrevistats pel CIS per al Baròmetre de desembre. Es tracta del primer amb estimació de vot des de les eleccions generals del passat 10 de novembre, i que manté el mapa polític d'aquells comicis.

En concret, els polítics, els partits i la política en general figuren identificats com un problema en el 49,5% de les enquestes realitzades pel CIS, experimentant un augment de quatre punts respecte a l'estudi del mes anterior.









El treball de camp es va realitzar entre els dies 29 de novembre i 19 de desembre, és a dir, quan ja s'havia anunciat el pacte entre el PSOE i Podem per a un govern de coalició però els socialistes encara seguien buscant suports per a la investidura de Pere Sánchez .





A més, el sondeig fet públic aquest dijous reflecteix un augment de 2,3 punts respecte a el mes anterior a la inquietud que genera la corrupció, que s'ha situat en el 20,7%, després de conèixer-se la sentència dels ERO fraudulents a Andalusia.