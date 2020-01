Primeres desconfiances en el govern de coalició

La investigació a Bolívia entorn de la consultora Neurona, amb filial espanyola i que ha treballat per a Podem cobrant centenars de milers d'euros preocupa Pablo Iglesias i interessa i molt al PSOE capitanejat per Pedro Sánchez.

















Malgrat que en Podem tirin pilotes fora en cada compareixença pública i entrevista a mitjans de comunicació. Podem mira de reüll Pedro Sánchez pel tema del seu finançament com a partit perquè en el temps en què els socialistes van estar en el govern en funcions van tenir temps suficient per tenir accés a tota la informació sensible que els afecta. Per aquest motiu l'empresa Neurona, que està sent investigada a Bolívia sigui una font de preocupació interna dels morats.





El cas és que Evo Morales s'investiga si va pagar entre 1,3 i 1,8 milions a la consultora de Podem per petits vídeos per a la seva Executiu i el Banc Central de Bolívia és possible que hi hagi ratificat aquesta informació, encara que tot es troba sota investigació que busca aclarir tots encàrrecs.





De fet les autoritats bolivianes investiguen un possible canal de finançament de l'ex govern d'Evo Morales amb Podem encara que està formació nega rotundament tot tipus de relació. El Banc Central de Bolívia hauria confirmat que els diners que suposadament es va dirigir a Espanya va ser, el fixa en 1,5 milions d'euros.