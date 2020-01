El TSJC anul·la la reobertura de sis 'ambaixades' de la Generalitat el 2018

La Sala Contenciosa Administrativa de Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anullat el decret de la Generalitat de reobertura de les delegacions al Regne Unit i Irlanda, Alemanya, Estats Units, Itàlia, Suïssa i França del 26 de juny de 2018, després el seu tancament amb el 155.





Segons la sentència de TSJC, la Sala estima un recurs presentat el 25 de setembre de 2018 pel Ministeri d'Exteriors contra la Generalitat, declara la nullitat del decret i condemna a la part demandada al pagament de les costes fins al límit de 2.000 euros.





No obstant això, el Govern va aprovar el 25 de setembre de 2019 sis nous decrets de reobertura d'aquestes mateixes delegacions, que no han estat recorreguts per l'Advocacia de l'Estat en nom de Ministeri d'Exteriors.





Fonts de la Conselleria d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència han ressaltat que la sentència es refereix a un decret de 2018, que consideren que ja va quedar derogat amb l'aprovació de sis nous decrets el setembre de 2019, i han conclòs: "Les delegacions, per tant, poden seguir en funcionament amb total normalitat".





En l'exposició de motius dels decrets de 2019, la Generalitat va apuntar al fet que el pas d'un decret a sis aportava "seguretat jurídica a cadascun dels actors en l'àmbit de l'acció exterior, ja que veuen individualitzada la norma que justifica la seva existència i regula les seves funcions i els facilita el seu coneixement i comprensió".





"INOBSERVANÇA" DEL PROCEDIMENT





El TSJC ha considerat en la seva sentència que és "palmari" que la Generalitat va aprovar el decret de 2018 incorrent en una vulneració de les normes contingudes en la Llei d'Acció i del Servei Exterior de l'Estat.





Ha detallat que la llei estableix que les comunitats autònomes han d'informar el Govern de l'establiment d'oficines de promoció exterior amb caràcter previ a la seva obertura, i que almenys els ministeris d'Afers exteriors i Hisenda han d'elaborar un informe sobre la proposta.





El tribunal indica que, en el cas del decret de 2018, aquests informes "no van poder evacuar-se materialment" perquè la Generalitat va informar el Govern el 25 de juny a la tarda i va aprovar l'obertura de delegacions l'endemà.





Segons el TSJC, l'Administració General de l'Estat hauria hagut de disposar de deu dies per a l'emissió dels informes, per la qual cosa conclou --citant jurisprudència del Tribunal Suprem (TS)-- que l'actuació de la Generalitat va suposar una "inobservança transcendent" de la normativa.





Fonts de la Conselleria han assegurat a Europa Press que en l'aprovació dels sis nous decrets de 2019 es va complir el tràmit d'informar els ministeris corresponents.